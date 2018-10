Manovra | Cdm lunedì alle 18 per dl fiscale

Manovra : lunedì Cdm alle 18 su dl fisco e documento programmatico : Si terrà lunedi alle 18 il Consiglio dei ministri sul decreto fiscale e il documento programmatico di bilancio, cornice della Manovra. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, l'obiettivo e' di ...

Manovra - lunedì giorno atteso : il Cdm vara Legge di bilancio e Decreto fiscale : Il lungo e difficile percorso della Manovra 2019 è a una svolta: lunedì 15 ottobre il consiglio dei ministri approverà l’intera Manovra: Legge di bilancio e Decreto Legge fiscale. Lo dice il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Senato, Stefano Patuanelli, parlando con i cronisti a margine dei lavori sulla Nota di aggiornamento al Def. “L’intenzione del governo è di portare in consiglio dei ministri già lunedì entrambi i provvedimenti. Mi ...

Manovra - non c'è accordo sul deficit : Cdm decisivo/ Tria : sì al reddito di cittadinanza - ma salta quota 100 : Manovra, Tria vs Di Maio “deficit/Pil sotto il 2%”. Ultime notizie, vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:49:00 GMT)

Manovra - alle 16 vertice di governo su Def - alle 20 il Cdm : Roma, 27 set., askanews, - Oggi alle 16 è in programma un vertice di governo sulla nota di aggiornamento al Def che dovrebbe essere approvata oggi dal Consiglio dei ministri. È quanto si apprende da ...

Manovra - M5s chiede deficit al 2 - 4% - la Lega valuta. Conte : numeri? Domani dopo il CdM : Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria parlando della prossima Manovra al convegno di Confcommercio. Il ministro ha assicurato che il reddito di cittadinanza sarà in Manovra, ...

Il Def arriva in cdm : settimana clou per la Manovra : Partecipano, tra gli altri, Giovanni Tria, ministro dell'Economia, e Carlo Sangalli, presidente Confcommercio. Piazza G. G. Belli, 2. - 11,30. Roma. Il Tesoro comunica i risultati dell'asta di BoT ...

‘RITORNO’ DI CONTE : NO CDM - ECCO LA Manovra/ Governo - vertice con Salvini-Di Maio “calmerà mercati e famiglie” : CONTE, vertice Governo su MANOVRA: "stabilità e crescite, riforme strutturali ma con conti in ordine". Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti: rilancia su reddito, Flat e Fornero(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:06:00 GMT)

Sforare o sfiorare in Cdm. Parte il grande calendario che porterà alla Manovra : Sforare o sfiorare. Il dibattito della politica di questi giorni approderà inevitabilmente anche nel Consiglio dei ministri di oggi. Superare il tetto del 3% del deficit/Pil o spingersi al limite, senza superarlo? Molte le voci che si sono susseguite negli ultimi giorni, tutte stilettate al ministro dell'Economia Giovanni Tria, responsabile delle finanze e della loro tenuta, il quale ha però voluto chiarire che l'Italia "non ...

