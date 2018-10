Malattie urologiche | esperto | “Disinformazione e allungamento della vita media un mix

meteoweb.eu

: Sanità, il Romolo Hospital aderisce alla campagna per la prevenzione delle malattie urologiche maschili | CrotoneNe… - crotonenews : Sanità, il Romolo Hospital aderisce alla campagna per la prevenzione delle malattie urologiche maschili | CrotoneNe… - corriereag : Canicattì, malattie urologiche e tumore della prostata. Sabato convegno a San Domenico - -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Da una recente indagine condotta dall’Associazione Europea di Urologia in occasione dell’Urology Week che si svolge ogni anno a settembre, che ha coinvolto 2.500 uomini di 5 nazioni differenti (Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito) è emerso che il 27% dei maschi è dubbioso o ignaro dell’esistenza del tumore alla prostata, patologia che invece colpisce 450 mila uomini nel mondo ogni anno, circa 36 mila in Italia, con oltre 7 mila decessi, mentre paradossalmente è più informato su quello del seno (31%). Il 43% degli uomini non si recherebbe dal medico in caso di sangue nelle urine; il 23% aspetterebbe più di un mese prima di chiedere una consulenza per una frequente voglia di urinare; il 28% andrebbe dal medico solo dopo oltre una settimana dalla comparsa di bruciore o dolore alla minzione contro solo il 17% in grado di associare un dolore nella parte inferiore ...