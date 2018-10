Malagò | ' Olimpiadi 2026? Messi bene con la candidatura'

Olimpiadi : Bond (Fi) - Malagò nel Cio - scelta importante anche in ottica olimpica : Belluno, 9 ott. (AdnKronos) - “Ho da poco parlato con Giovanni Malagò per fargli le mie congratulazioni per l'elezione tra i membri individuali del Comitato Internazionale Olimpico. Una scelta importante anche in ottica Olimpiadi 2026”: così il deputato di Forza Italia, Dario Bond, commenta la notiz

Olimpiadi Giovanili 2018 - Giovanni Malagò : “Ci teniamo a vincere e a imporci con il nostro stile” : Da domani si comincia a Buenos Aires (Argentina) per la terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta di competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Il programma prevede la presenza di sport già inseriti alle Olimpiadi “dei grandi” (pensiamo ad atletica, nuoto, ginnastica, scherma) ma ci sono anche delle ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Samaranch : “Milano-Cortina progetto interessante e affascinante”. Malagò esprime soddisfazione : La candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 incassa la prima pesante voce di favore, quella del vice-presidente del CIO Juan Antonio Samaranch jr, figlio di colui che del Comitato Olimpico Internazionale fu presidente per ventuno lunghi anni, dal 1980 al 2001. Queste le parole dell’alto esponente della famiglia olimpica: “Quello di Milano-Cortina è un progetto molto interessante e affascinante; il governo di Roma ...

Olimpiadi - Malagò : 'Felici per gli elogi del Cio - l'Italia ha una grande opportunità' : 'Il fatto che ne abbia parlato come due Regioni trainanti, locomotiva dell'Europa, è sicuramente una sottolineatura importante', evidenzia il capo dello sport italiano, che poi si esprime così sulla ...

Olimpiadi invernali - Di Maio rincara la dose : “le paghi Malagò” : Di Maio ha parlato nuovamente delle Olimpiadi invernali dopo la candidatura congiunta Milano-Cortina Le Olimpiadi “si potevamo fare in una sola città e avremmo anche aiutato. Ma decide il Coni, Malagò ha deciso che si dovessero fare a tre. Quando si fa così io sono un po’ scettico”. Lo ha detto Luigi Di Maio, a Rtl 102.5, a proposito della candidatura per i Giochi invernali a Milano e Cortina da cui è rimasta fuori ...

Malagò : Milano-Cortina unica candidatura per Olimpiadi invernali 2026 : Roma – Nulla in contrario verso una nuova candidatura italiana ma ad oggi l’unica sul tavolo per le Olimpiadi invernali 2026 e’ quella Milano-Cortina. “Ho auspicato fino all’ultimo che potesse andare avanti. Era un’idea bella innovativa, coraggiosa. Torino non ha accettato senza garanzie, mentre le regioni di Lombardia e Veneto lo vogliono sostenere. Non c’era alternativa”. Lo ha detto il ...

Olimpiadi invernali - Malagò ribadisce : “spero ancora nella candidatura a 3” : Olimpiadi invernali, il presidente del Coni Malagò ha ribadito la sua volontà di portare avanti la candidatura a 3 che sembrava ormai svanita “Fino all’ultimo sto sperando che si riesca a fare un discorso tutti insieme, perché diventeremmo molto forti, invincibili. Prima di rinunciare del tutto c’è un’ipotesi che si riesca a ricompattare il gruppo“. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, sul ...

Giovanni Malagò sulle Olimpiadi Invernali 2026 : “Aspettiamo evoluzione candidatura a due e auspico ancora una possibilità per Torino” : La tripla candidatura, come è noto, è stata bocciata, ma l’Italia non vuole mollare: l’obiettivo Olimpiadi Invernali 2026 è ancora parzialmente vivo. Esclusa Torino, si ripartirebbe da una candidatura di Milano e Cortina, ricordando quanto detto dai governatori Luca Zaia e Attilio Fontana, due giorni fa, in una nota congiunta. “Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili ...

Olimpiadi 2026 - Malagò-Zaia : 'Appendino ci ripensi - siamo ancora in tempo' : Oggi il Coni presenta in Svizzera la nuova proposta a due Milano-Cortina, ma si spera di poter far rientrare ancora Torino. Salvini: 'è un dovere del governo sostenere chi non si ritira' - Nel giorno ...

Olimpiadi invernali 2026 - Zaia e Malagò in pressing su Torino : 'Appendino ci ripensi' : Il timore di Milano, dal punto di vista politico, era che l'esecutivo stesse facendo una scelta politica dovuta alla necessità di non creare tensioni al proprio interno. Ad agosto Milano aveva ...

Olimpiadi - Malagò e Zaia chiamano Appendino : “Ripensaci - siamo ancora in tempo”. Oggi consegna bozza al Cio : Milano-Cortina: la proposta che Oggi il Coni porterà a Losanna, con tutta probabilità, sarà solo lombardo-veneta. Ma c’è chi non si rassegna, e in molti fanno appello alla sindaca di Torino perché ci ripensi: “È evidente che è stata Torino a far saltare tutto”, ma “siamo ancora in tempo”, ha detto a Radio Anch’io il presidente del Coni, Giovanni Malagò. E anche il Governatore del Veneto, Luca Zaia, lancia ...