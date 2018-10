M5s Piemonte | il candidato presidente è Bertola | “Obiettivo è vincere” Casaleggio

Piemonte - Bertola è il candidato M5s : ANSA, - TORINO, 13 OTT - Giorgio Bertola è il candidato presidente della Regione Piemonte per il Movimento 5 Stelle. Alle regionarie, sulla piattaforma Rousseau, il consigliere regionale uscente ha ...

M5s - domani al via regionarie Piemonte : ANSA, - ROMA, 8 OTT - "domani, martedì 9 ottobre, gli iscritti al MoVimento 5 Stelle residenti in Piemonte e abilitati a votare su Rousseau, si ricorda che da Statuto possono votare gli iscritti entro ...

Piemonte : Beghin (M5s) - non mi candido a presidenza - resto in Ue : Roma, 29 set. (AdnKronos) – “A differenza degli altri partiti, nel MoVimento 5 Stelle non ci sono pressioni ma libere scelte personali e il mio impegno è focalizzato al 100% per cambiare l’Europa!”. Lo scrive su Facebook l’eurodeputata M5S smentendo la “ricostruzioni fantasiose di alcuni giornali che parlano di una mia futura candidatura come Presidente della Regione Piemonte”. L'articolo Piemonte: ...

M5s piemontese prova a ricucire con i No Tav. "Serve tempo - ma fermeremo l'opera" : C'è aria di crisi tra il Movimento 5 Stelle e i No Tav della Valle di Susa, dopo la mail in cui Alberto Perino, storico leader del movimento che si oppone al supertreno, mette in dubbio l'effettiva volontà di bloccare la Torino-Lione dei pentastellati: "fanno sterili proclami invece degli atti amministrativi". A far traboccare il vaso sembra essere stato il via libera del Cipe alla cosiddetta 'delibera 30' sulla Torino-Lione, un ...

Tav - Chiamparino vs M5s : "faremo vera analisi costi-benefici"/ Ultime notizie - Regione Piemonte 'con' Salvini : Tav, Chiamparino vs Governo M5s-Lega: 'faremo noi vera analisi costi-benefici'. Ultime notizie, Pres. Regione Piemonte attacca Toninelli, con Salvini.