L’ultima corsa di Pellizotti | Franco dice addio al ciclismo a Il Lomabrdia | “da stasera

sportfair

: @Mat14_05 @MarcoCiarmatori @krisracing @MarianoFroldi Perdonami. Dissento: per me l’ultima corsa imprevedibile è st… - lesmo27 : @Mat14_05 @MarcoCiarmatori @krisracing @MarianoFroldi Perdonami. Dissento: per me l’ultima corsa imprevedibile è st… - nottestellataa : Bene raga è finita la cosa di fare la guida sono distrutta adesso poi fantastico ritornare a scuola di corsa per fare l'ultima ora?? - Frances04146546 : @InfoAtac buonasera, é possibile sapere se la linea 85 effettuerà l ultima corsa dal capolinea termini? -

(Di sabato 13 ottobre 2018)termina la sua carriera ciclistica a Il Lombardia 2018, il corridore della Bahrain Merida dopo laitaliana parla della nuova avventura che lo aspetta A 40 anni suonati,al Giro di Lombardia 2018 conclude la sua carriera contraddistinta da successi e trionfi nelprofessionistico. Il corridore della Bahrain Merida, dopo laitaliana, ha speso parole commosse per la sua ultima competizione in carriera ed ha annunciato la sua nuova avventura ai vertici della dirigenza del team arabo di cui fa parte. “Volevamo concludere bene questa stagione, la squadra ha fatto un bellissimo lavoro. – ha detto– Vincenzo stava molto bene, ad un certo punto abbiamo preso lain mano, peccato per la vittoria sfuggita, Vincenzo ci ha provato fino alla fine, ma ha vinto un corridore che in questi ultimi mesi sta ...