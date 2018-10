Fiumicino - l'omicidio di Tanina : è caccia al complice del personal trainer : caccia a chi ha aiutato il personal trainer di Fiumicino, Andrea De Filippis, a uccidere l'amante Maria Tanina Momilio, 39 anni. Ieri la Procura di Civitavecchia ha effettuato ulteriori accertamenti ...

omicidio FIUMICINO - MARITO TANINA : “NESSUNA RELAZIONE COL KILLER”/ Ultime notizie : “difendo la sua memoria” : FIUMICINO, donna trovata morta nel canale, Ultime notizie, il personal trainer “Ecco perché l’ho uccisa”. Ha confessato Andrea De Filippis dopo l'interrogatorio di ieri(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 18:29:00 GMT)

omicidio Maria Tanina - la confessione del personal trainer : "Non voleva che la lasciassi" : Andrea De Filippis avrebbe ucciso Maria Tanina Momilia perché la donna "non accettava di essere lasciata". Movente...

omicidio Tanina Momilia – il trainer confessa - “Non sono un mostro” : Omicidio Tanina Momilia – Continua a difendersi il personal trainer Andrea De Filippis, il 56enne personale trainer e ispettore di Polizia indagato per la morte della donna e ora reo confesso. Ancora in stato di libertà, ha subito ancora delle perquisizioni nelle ultime ore. Si continua ad indagare sull’Omicidio di Maria Tanina Momilia, in seguito al ritrovamento del corpo presso Isola Sacra ed alle ultime notizie sulla confessione ...

FIUMICINO - omicidio Tanina : PERSONAL TRAINER CONFESSA/ Ultime notizie - parente vittima “gli auguro il peggio” : FIUMICINO, Maria TANINA Momilia: il PERSONAL TRAINER Andrea De Filippis ha CONFESSAto l'OMICIDIO della 39enne, ignoto il movente. Le parole del marito della vittima.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:12:00 GMT)

Fiumicino - Maria Tanina : personal trainer confessa omicidio/ Ultime notizie - il marito “è un mostro” : Fiumicino, Maria Tanina Momilia: il personal trainer Andrea De Filippis ha confessato l'omicidio della 39enne, ignoto il movente. Le parole del marito della vittima.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:28:00 GMT)

Fiumicino - omicidio Tanina : personal trainer confessa/ Ultime notizie - insulti fuori dalla caserma "Vergogna!" : omicidio Tanina Momilia: indagato personal trainer. Al setaccio la palestra frequentata dalla vittima e in cui avrebbe dovuto recarsi la domenica della sua morte(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:02:00 GMT)

omicidio di Fiumicino. Confessa il personal trainer di Tanina Momilia : Ha ammesso le sue responsabilità, Andrea De Filippis, 56 anni, il personale trainer , ex ispettore di Polizia, indagato per l'Omicidio di Maria Tanina Momilia, la donna morta a Fiumicino e ritrovata ...

FIUMICINO - PERSONAL TRAINER CONFESSA omicidio TANINA/ Ultime notizie - "uccisa in uno scatto d'ira" : OMICIDIO TANINA Momilia: indagato PERSONAL TRAINER. Al setaccio la palestra frequentata dalla vittima e in cui avrebbe dovuto recarsi la domenica della sua morte(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 13:55:00 GMT)

Roma - omicidio Maria Tanina : il personal trainer confessa : Roma, 11 ott., askanews, - Svolta nell'omicidio di Maria Tanina Momilia, la commessa 39enne ritrovata cadavere lunedì mattina in un canale di scolo a Fiumicino, Roma,. Il suo personal trainer, Andrea ...

Andrea De Filippis confessa l'omicidio di Maria Tanina Momilia a Fiumicino : Andrea De Filippis, il personal trainer indagato per la morte di Maria Tanina Momilia, si è costituito presso la stazione dei carabinieri di Fiumicino. L'uomo ha confessato l'omicidio.Avevano portato alla palestra vicino a casa le ultime tracce di Maria Tanina, la donna scomparsa domenica e ritrovata morta il giorno seguente in un canale di bonifica di Fiumicino con ferite sulla testa. Sarebbe quello, secondo gli inquirenti - uno degli ...

Fiumicino - omicidio Tanina : il personal trainer confessa/ Ultime notizie - clamorosa svolta nelle indagini : omicidio Tanina Momilia: indagato personal trainer. Al setaccio la palestra frequentata dalla vittima e in cui avrebbe dovuto recarsi la domenica della sua morte(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:50:00 GMT)

omicidio Tanina Momilia : il trainer - “Non sono un mostro” : Omicidio Tanina Momilia – Continua a difendersi il personal trainer Andrea De Filippis, il 56enne personale trainer e ispettore di Polizia indagato per la morte della donna. Ancora in stato di libertà, ha subito ancora delle perquisizioni nelle ultime ore. Si continua ad indagare sull’Omicidio di Maria Tanina Momilia, in seguito al ritrovamento del corpo presso Isola Sacra. Omicidio Tanina Momilia, il marito: la palestra è la scena ...

omicidio Tanina Momilia : indagato personal trainer/ Ultime notizie : al setaccio la palestra frequentata : Omicidio Tanina Momilia: indagato personal trainer. Al setaccio la palestra frequentata dalla vittima e in cui avrebbe dovuto recarsi la domenica della sua morte(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 10:46:00 GMT)