L' omicidio di Modena | uomini che odiano le donne

Modena - ritrovato corpo carbonizzato in periferia : si indaga per omicidio e sevizie : omicidio pluriaggravato, da sevizie, futili motivi e distruzione di cadavere. Sono le ipotesi di reato avanzate dalla procura di Modena in relazione al ritrovamento di cadavere carbonizzato in avanzato stato di decomposizione alle porte della città emiliana. La salma è stata rinvenuta lunedì sera in località San Donnino, zona nota per i giri di prostituzione, in condizioni tali da non rendere possibile nemmeno una sommaria identificazione. Al ...