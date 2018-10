ilfattoquotidiano

Lodi, l'opposizione parla di "apartheid" dopo reportage La7 su bambini stranieri esclusi da mensa. Renzi: "Disumano"

(Di sabato 13 ottobre 2018) C’è chi definisce “scandaloso” quanto sta succedendo ae chi invoca lo slogan “restiamo umani“. In molti, da Susanna Camusso a Matteo Renzi,la notizia dei 200dalla mensa, a, per via del regolamento imposto dal sindaco leghista (già raccontata nel“Niente piùa scuola” di Davide Milosa per Il Fatto Quotidiano), hanno commentato indignati. “Come si fa a utilizzare icome ostaggi di una partita in un clima del Paese che andrebbe ricondotto a ragionevolezza? È un allarme che non ha senso, figlio dell’assenza di leggi che regolino i flussi di migranti, che ci sono e ci saranno sempre, con normalità”, ha detto la leader della Cgil Susanna Camusso, a Palermo, durante il festival Sabir. “Da un lato c’è un tema che oramai passa sotto lo slogan di ...