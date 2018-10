Lodi | bambini stranieri esclusi dalla mensa Ultime notizie | mobilitazione per chiedere

Lodi - BAMBINI STRANIERI ESCLUSI DALLA MENSA/ Sindaca leghista : scuolabus e pranzo solo per i figli di italiani : LODI, BAMBINI STRANIERI ESCLUSI DALLA MENSA: niente scuolabus e pranzo con i compagni italiani. A meno di portare una documentazione che attesta la povertà, che a quanto pare non va mai bene(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 17:22:00 GMT)

Lodi - bambini stranieri esclusi dalla mensa. Martina : “Come potete dormire la notte?”. Calenda : “Forma di apartheid” : C’è chi definisce “scandaloso” quanto sta succedendo a Lodi e chi invoca lo slogan “restiamo umani“. In molti, da Susanna Camusso a Matteo Renzi, dopo la notizia dei 200 bambini stranieri esclusi dalla mensa, a Lodi, per via del regolamento imposto dal sindaco leghista (già raccontata nel reportage “Niente più bambini stranieri a scuola” di Davide Milosa per Il Fatto Quotidiano), hanno commentato ...

Lodi - l’opposizione parla di “apartheid” dopo reportage La7 su bambini stranieri esclusi da mensa. Renzi : “Disumano” : C’è chi definisce “scandaloso” quanto sta succedendo a Lodi e chi invoca lo slogan “restiamo umani“. In molti, da Susanna Camusso a Matteo Renzi, dopo la notizia dei 200 bambini stranieri esclusi dalla mensa, a Lodi, per via del regolamento imposto dal sindaco leghista (già raccontata nel reportage “Niente più bambini stranieri a scuola” di Davide Milosa per Il Fatto Quotidiano), hanno commentato ...

La storia dei bambini stranieri esclusi dalle mense scolastiche a Lodi : Va avanti da diverse settimane ed è la conseguenza di una controversa delibera della nuova sindaca eletta dalla Lega The post La storia dei bambini stranieri esclusi dalle mense scolastiche a Lodi appeared first on Il Post.

Lodi - 200 bambini stranieri esclusi dalla mensa per regolamento del sindaco leghista. Il reportage di Piazzapulita : Oltre 200 bambini, tutti figli di stranieri tagliati fuori dal servizio mensa e scuolabus, costretti a mangiare in stanze separate da quelle dei loro compagni italiani e a percorrere ogni mattina chilometri a piedi per raggiungere la scuola. Accade a Lodi, dove un regolamento firmato dal sindaco leghista Sara Casanova, costringe le famiglie straniere a presentare un documento del paese d’origine che attesta l’assenza di proprietà e ...

Lodi - i bambini stranieri tornano in classe ma con i panini - : Gli alunni erano rimasti a casa per protestare contro le modifiche del regolamento per l'accesso alle tariffe agevolate per mense e scuola-bus. Le nuove regole chiedono alle famiglie extraUe una ...