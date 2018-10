Lo Studio Ovale come una chiesa Brunson | il pastore liberato dai turchi

huffingtonpost

(Di sabato 13 ottobre 2018) Louna: ilevangelico Usa Andrewieri dalla giustizia turca, si è inginocchiato vicino a Donald Trump e tenendogli una mano sulla spalla ha recitato una preghiera per lui. Trump ha accolto a braccia aperte nelloile ringrazia "per il suo aiuto" il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, avviando il disgelo con Ankara proprio mentre si profila il gelo con Riad per la scomparsa del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi."E' un grande cristiano che ha attraversato una esperienza molto dura", ha sottolineato il tycoon su Twitter per annunciare la visita alla Casa Bianca di, subito trasformato in un trofeo da esibire in pubblico per galvanizzare la sua base di elettori evangelici in vista delle elezioni di Midterm.Trump ha voluto anche precisare su Twitter che non ci sono stati negoziati con Ankara ...