L' Italia potrebbe essere l' epicentro della prossima crisi finanziaria

Allan escluso dal Brasile : potrebbe scegliere di giocare per l'Italia : Negli ultimi anni, la crescita di Marques Allan è stata evidente e condivisa da chiunque. È il vero punto fermo del centrocampo del Napoli, grazie al suo dinamismo e alla capacità di recuperare e ...

Clamoroso Allan - potrebbe giocare con la Nazionale Italiana : i dettagli : Allan, centrocampista del Napoli, potrebbe vestire la maglia della Nazionale italiana dalle prossime gare dell’Italia di Mancini Il centrocampista del Napoli Allan, potrebbe essere un nuovo “acquisto” della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, il calciatore di nazionalità brasiliana, starebbe pensando alla naturalizzazione italiana, così da poter vestire la maglia azzurra. La ...

[Il punto] La manovra in deficit di Lega e M5s potrebbe mettere a rischio la tenuta della democrazia in Italia : La storia insegna che i governi avventuristi in economia possono aprire la porta a regimi autoritari. La democrazia è un bene prezioso che troppo spesso viene dato per scontato. Il nocciolo della ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : «Potrebbe essere sulla tessera sanitaria. Andrà a residenti in Italia da almeno 10 anni» : La scelta della carta elettronica, ha spiegato, è «perche questi soldi si devono spendere presso gli esercizi commerciali Italiani per far crescere l'economia e limitare al massimi le spese fuori ...

L'elettrocardiogramma di Apple Watch Series 4 potrebbe non arrivare mai in Italia : ... dove Apple per attivarla ha dovuto ottenere prima l'autorizzazione della Food and Drugs Administration, ma per avere il semaforo verde dalle analoghe autorità in giro per il mondo - Italia compresa -...

British Telecom potrebbe vendere le sue infrastrutture in Italia : Stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, British Telecom potrebbe procedere alla cessione dei propri assets in Italia. Ecco tutti i dettagli L'articolo British Telecom potrebbe vendere le sue infrastrutture in Italia proviene da TuttoAndroid.

Moscovici : deficit strutturale Italia potrebbe aumentare : Pierre Moscovici, commissario agli affari economici UE, ha affermato che i provvedimenti decisi ieri sera dal governo Italiano nella Nota di aggiornamento al Def, Documento di economia e finanza, la base della prossima Legge di bilancio, potrebbero determinare un incremento del deficit strutturale. Moscovici ha però stemperato i toni asserendo che la Commissione UE non ha ...

Anche Huawei Mate 20 potrebbe essere commercializzato in Italia : Quest'anno Huawei potrebbe decidere di portare nel nostro Paese Anche Huawei Mate 20, che andrebbe ad aggiungersi alla versione Pro. L'articolo Anche Huawei Mate 20 potrebbe essere commercializzato in Italia proviene da TuttoAndroid.

Mini-bot - padre moneta parallela : perché potrebbe funzionare in Italia : L'altra critica che viene mossa contro i Mini-bot è che verrebbero visti come un primo passo verso l'addio alla moneta unica da parte dell'Italia, la terza economia dell'area euro, generando una ...

Fitch : incertezza politica Italiana potrebbe frenare investimenti : Secondo gli analisti di Fitch, "l'incertezza creata dalle dispute commerciali in corso, i timori sulla politica interna e la questione della manovra complicano il processo decisionale delle imprese, ...

Miss Italia - scatti hot per Carlotta : la nuova reginetta potrebbe perdere la corona : Anche l'edizione 2018 di Miss Italia è giunta al termine con l'incoronazione della più bella, nel caso specifico Carlotta Maggiorana. Una giovane donna attraente che è riuscita a conquistare gli Italiani e la giuria ottenendo il titolo di "più bella d'Italia". Ma scettro e corona appena ottenuti potrebbero non restare per molto nelle sue mani. A mettere in dubbio il suo titolo c'è un preciso articolo del regolamento: tra i requisiti per essere ...

La norma violata che potrebbe costare la corona a Miss Italia : Una serie di scatti dal backstage di un servizio fotografico rischiano di costare la corona a Miss Italia. Carlotta Maggiorana. Miren, la società che gestisce il concorso, ha investito la comMissione di garanzia che si è riservata di esaminare la questione entro cinque giorni. Prima di martedì 25 settembre, quindi, Carlotta saprà se quegli scatti scoperti e pubblicati dal settimanale ...

Ocse : economia globale potrebbe aver toccato l'apice - tagliate stime Italia : Il chief economist dell'Ocse, Laurence Boone , ha dichiarato all'emittente americana CNBC che l'economia 'sta toccando un plateau'. La crescita del PIL mondiale dovrebbe raggiungere il +3,7% sia ...

Miss Italia 2018 - Carlotta Maggiorana nei guai? Spuntano le foto di nudo che potrebbero toglierle la corona [GALLERY] : Carlotta Maggiorana rischia di perdere la corona, alcuni scatti del passato della reginetta di bellezza potrebbero ‘danneggiare’ la nuova Miss Italia Lunedì Carlotta Maggiorana ha ricevuto il titolo di Miss Italia 2018. La marchigiana a furor di popolo è stata eletta, sbaragliando la concorrenza delle altre Miss. A soli due giorni dalla sua elezione però, Carlotta rischia di perdere la corona. Come mai? La meravigliosa 26enne ...