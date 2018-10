L' Italia gialloverde fa paura Già portati via 75 miliardi

ilgiornale

(Di sabato 13 ottobre 2018) Un primo avvertimento c'è già stato all'inizio dell'estate. Nei tre mesi da maggio a giugno la bilancia dei pagamentina ha registrato un deflusso di investimenti di portafoglio per 62,2di euro dei quali 57,3riferibili a titoli di Stato. In particolare, i disinvestimenti in Btp e similari a maggio e giugno hanno raggiunto quota 66, cioè la gran parte di una fuga di 75,7di capitali. In buona sostanza, la formazione del governo populista giallo-verde ha preoccupato gli investitori esteri che hanno ritirato i propri soldi dagli assetni.Il dato è molto allarmante e su questo tema ha battuto il presidente della Bce, Mario Draghi, nelle sue interlocuzioni con le istituzionine: dal Quirinale fino al ministro dell'Economia Giovanni Tria. Per dare una dimensione del fenomeno basti pensare che durante l'intera tempesta da spread ...