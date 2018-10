L’Inter sarà tutta di Suning | plusvalenza shock per il “furbo” Thohir

Milan - Biglia non si nasconde : “con L’Inter conta solo la vittoria - sarà uno scontro diretto per la Champions” : Il centrocampista del Milan ha parlato in vista del derby contro l’Inter, esprimendo la propria gratitudine a Rino Gattuso “Prepararsi al derby sapendo che conta solo la vittoria è buono. In partita può succedere di tutto, ma l’importante è prepararsi mentalmente”. Spada/LaPresse Lo dice Lucas Biglia in merito alla stracittadina in programma la prossima settimana: “dobbiamo vincere – aggiunge il ...

Moratti alza l’asticella : “L’Inter è una squadra pensata per la Champions. Il derby? Sarà elettrizzante” : L’ex presidente dell’Inter si è soffermato sul momento della formazione nerazzurra, sottolineando come si tratti di una squadra pensata più per la Champions Un filotto di vittorie utile a ritrovare il sorriso e risalire la china in classifica, mettendo anche una piccola ipoteca sul passaggio del turno in Champions. Spada/LaPresse L’Inter vola grazie alla cura Spalletti, allenatore riuscito a toccare le corde giuste per ...

Figc : Moratti non sarà presidente - l’ex patron delL’Inter ha comunicato la scelta ad Agnelli : Massimo Moratti ha definitivamente declinato l’offerta di correre per la presidenza della Figc come candidato della Lega Serie A. A quanto si apprende, l’ex proprietario dell’Inter ha comunicato la sua decisione al n.1 della Juventus, Andrea Agnelli, il primo a lanciare l’idea di compattare i club di Serie A attorno alla sua figura. Dopo le voci sulla sua candidatura, Moratti non era apparso convinto e la soluzione ...

Focus Champions League – Tutto sul Psv Eindhoven : gli olandesi sono una macchina quasi perfetta. Per L’Inter sarà un “derby” : Contro il Cagliari, l’Inter ha centrato il terzo successo consecutivo in campionato dimostrando di aver trovato quella continuità necessaria per risalire la classifica e disputare una stagione ai vertici. Archiviata la pratica sarda, per i nerazzurri è già tempo di pensare alla Champions League. Questa sera la squadra di Spalletti è attesa dall’insidiosa trasferta sul campo del Psv Eindhoven. I campioni di Olanda usciti con le ossa rotte ...

Psv - Van Bommel : “Con L’Inter sarà un piccolo derby per me” : Mark Van Bommel conosce bene Milano, dove ha giocato col Milan, e il girone di Champions gli offrirà la possibilità di tornare all’ombra del Duomo. Prima però, il suo Psv ospiterà ad Eindhoven l’Inter, squadra che lo sconfisse nella finale di Madrid – quando militava nel Bayern -. Ecco perché, come ha confessato alla Gazzetta dello Sport, affrontare i nerazzurri avrà per lui un sapore familiare: “sarà un piccolo ...

Nuova partnership per L’Inter : Sangemini sarà “Acqua Ufficiale” per tre anni : Siglata la partnership tra FC Internazionale e Acque Minerali d'Italia SpA: Sangemini sarà "Acqua Ufficiale" per 3 stagioni L'articolo Nuova partnership per l’Inter: Sangemini sarà “Acqua Ufficiale” per tre anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

NFL - arrivano le prime indiscrezioni : saranno i Maroon 5 ad esibirsi nelL’Intervallo del Super Bowl : La band americana si esibirà con molta probabilità nell’intervallo del prossimo Super Bowl, in programma a febbraio ad Atlanta Il gruppo americano Maroon 5 si esibirà nell’intervallo del prossimo Super Bowl che si terrà il prossimo febbraio ad Atlanta, secondo quanto riportato dai media statunitensi. La notizia, diffusa tra gli altri media dal sito specializzato “Variety”, non è stata confermata o smentita dalla ...