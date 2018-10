Pedofilia - Linea dura del Papa : toglie lo stato clericale a 2 vescovi - : Si tratta di due prelati cileni: Francisco José Cox Huneeus, arcivescovo emerito di La Serena, e Marco Antonio Ordenes Fernandez, vescovo emerito di Iquique. Bergoglio aveva già rimosso 7 vescovi dopo ...

Vaticano - Linea dura di Papa Francesco contro la pedofilia : riduce due vescovi allo stato laicale : Papa Francesco ha deciso di prendere il più severo provvedimento che potesse adottare contro due vescovi del Cile, dimettendoli dallo stato clericale. Si tratta di Francisco José Cox Huneeus, arcivescovo emerito di La Serena, membro dell'Istituto dei Padri di Schoenstatt, e Marco Antonio Ordenes Fernandez, vescovo emerito di Iquique. Entrambi sono accusati di abusi su minori.Continua a leggere

Vaticano - Linea dura contro la pedofilia Papa Francesco sanziona tre vescovi : È il provvedimento più grave tra quelli che potevano essere assunti. e non ammette appello. I due prelati si erano resi responsabili di abusi ai danni8 di minori.

Manfred Weber - leader dei popolari Ue : 'La Linea dura italiana mi piace ma non diamo la colpa a Bruxelles' : Posto che 'tutti i governi devono rispettare i principi fondamentali della Ue' e 'lavorare cercando un accordo con gli altri', sul tema immigrazione , sostiene il leader dei popolari Ue Manfred Weber ,...

SONDAGGI POLITICI/ Migranti & Governo - il 61% appoggia la Linea dura della Lega di Salvini : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Lega boom al 32,2%, crisi Pd al 15,7% e Di Maio torna a scendere sotto il 30%. Commenti e numeri(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:34:00 GMT)

Telefonini in classe - Linea dura dei presidi savonesi sull’utilizzo : Previste una serie di sanzioni: dal rimprovero, all’ammonizione, al ritiro dello smartphone fino alla sospensione e all’esclusione dalle gite scolastiche

Migranti - passa la Linea dura : Il governo sceglie la linea dura sui Migranti. Varato ieri all'unanimità dal Consiglio dei ministri il decreto Sicurezza targato Salvini , ora è il momento dell'esame del Quirinale. Ma, assicura il ...

Migranti - Linea dura di Salvini : "Stop asilo dopo la condanna" : "In 42 articoli ci sono parecchi passi in avanti in tema di sicurezza e di diritti dei profughi veri". A dirlo, presentando alla stampa il sul decreto sicurezza e immigrazione, è Matteo Salvini.Diversi i provvedimenti che hanno ottenuto il via libera "all'unanimità" nel consiglio dei Ministri. "I famosi 35 euro al giorno verranno rivisti in base a quella che è la media europea, con un netto taglio degli sprechi", ha annunciato il vicepremier, ...

Migranti - Linea dura dell'Austria : "Non fare nemmeno partire le navi" : Bisogna 'portare a termine la svolta nella politica migratoria' della Ue, ha aggiunto Kurz. Il cancelliere ha anche richiamato i colleghi europei e le istituzioni di Bruxelles a un maggiore impegno ...

Migranti - la Linea dura di Salvini piace agli italiani : più di uno su due dice sì ai porti chiusi : La linea dura del governo sui Migranti paga in termini elettorali. Il caso della Diciotti , che questa estate ha conquistato l'attenzione di tutti i giornali, non solo in Italia,, con la decisione di ...

Ischia - il decreto post-terremoto Linea dura sugli abusi edilizi : Il nodo, quello degli abusi edilizi, rimane. E peserà sul decreto per la ricostruzione di Ischia che, quasi sicuramente, il premier Giuseppe Conte porterà oggi in Consiglio dei Ministri. A più di un ...

SONDAGGI POLITICI/ Caso Diciotti - il 44% sta con Salvini e la Linea ‘dura’ anti-migranti : SONDAGGI Elettorali POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, Salvini doppia il Pd, Lega boom al 33%. M5s tiene, ancora crisi per Forza Italia e Berlusconi(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:32:00 GMT)

Sgomberi - in Lombardia la Linea dura : a Roma interventi "soft" : La circolare di Matteo Salvini sugli Sgomberi è stata trasmessa ai prefetti da 48 ore e l'effetto accelerata inizia a vedersi. A Sesto San Giovanni, nel Milanese, ieri è stato...

Sgomberi - in Lombardia la Linea dura : a Roma interventi 'soft' : La circolare di Matteo Salvini sugli Sgomberi è stata trasmessa ai prefetti da 48 ore e l'effetto accelerata inizia a vedersi. A Sesto San Giovanni, nel Milanese, ieri è stato liberato un palazzo ...