L' inaugurazione del chiostro della Cappella Sistina | le Giornate Fai d' Autunno e Ottobre

Torna a Palermo dal 17 al 21 ottobre il Festival delle Letterature Migranti - inaugurazione con 'Shoah' di Lanzmann : Torna a Palermo dal 17 al 21 ottobre il Festival delle Letterature Migranti, giunto alla sua quarta edizione, promosso da Palermo capitale italiana della Cultura 2018. Il programma prevede 90 incontri ...

Gricignano : domenica 7 ottobre l'inaugurazione della strada intitolata a Carmine Della Gatta : Durante le serate di sabato 6 e domenica 7, nella piazza antistante la parrocchia, saranno allestiti stand di degustazione di 'pizza al portafoglio' e si terranno spettacoli musicali.

Unimol - slitta al 20 ottobre l'inaugurazione dell'anno accademico : attesa per la visita di Di Maio : posticipata di dieci giorni la cerimonia presso l'aula magna dell'ateneo a Campobasso, nonostante la concomitanza con l'evento 'Italia 5 Stelle' al Circo Massimo, il vicepremier avrebbe confermato la ...

URBANISTICA E TERRITORIO - Mercoledì 10 ottobre 2018 alle 11 in via Tassoni a Ferrara inaugurazione della nuova residenza studentesca : Pronti ad ospitare gli studenti i primi appartamenti nel complesso delle 'Corti di Medoro' 03-10-2018 / Giorno per giorno Mercoledì 10 ottobre 2018 alle 11 in via Tassoni Ferrara, avrà luogo l'...

Cina : polemiche per l'inaugurazione del nuovo edificio : 'sembra un pene' : ... il più importante giornale affiliato agli organi politici di governo , di un paese che non ha mai voluto o potuto abbandonare i propri meccanismi d'informazione dell'epoca dell'economia controllata, ...

Cairo - in località Buglio l'inaugurazione del campo sportivo dedicato a Falcone e Borsellino : Si terrà venerdi 28 settembre alle ore 17 l'inaugurazione del campo sportivo Polifunzionale 'Falcone e Borsellino' situato in località Buglio a Cairo Montenotte. L'impianto ha beneficiato di alcuni ...

“Fratello Sole e Sorella Luna” : inaugurazione del Cantico di Librino : Inaugurazione del Cantico di Librino, installazione monumentale fotografica donata da Antonio Presti, presidente della Fondazione Fiumara D’arte, al quartiere periferico

VH1 Storytellers con Elisa sarà l’evento di inaugurazione della Milano Music Week 2018 : Segnati questa data: lunedì 19 novembre The post VH1 Storytellers con Elisa sarà l’evento di inaugurazione della Milano Music Week 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Ricerca - materia oscura : oggi in Sardegna l’inaugurazione del progetto ARIA : oggi, nella sede della Carbosulcis, società partecipata regionale, a Nuraxi Figus (Gonnesa) si terrà l’inaugurazione del progetto ARIA che prevede la realizzazione nella miniera di Monte Sinni, nel Sulcis-Iglesiente, di una nuova infrastruttura d’avanguardia: una torre criogenica per la distillazione di isotopi dell’argon in un pozzo minerario da impiegare nell’esperimento DarkSide per la Ricerca della materia oscura presso i Laboratori ...

Gualdo Tadino - presentato il 'Museo del Somaro' - Domenica l'inaugurazione : Nel Museo del Somaro sono presenti circa 100 opere di artisti visivi , ma anche contributi provenienti dal mondo dello spettacolo, della letteratura, della critica, della scienza, della politica. " ...

Via della Superba - oggi l’inaugurazione : Inaugurazione della nuova “Strada del Papa”: consentirà di alleggerire il traffico dai mezzi pesanti in entrata e uscita dal porto il traffico del Ponente

Via della Superba” - oggi l’inaugurazione : Inaugura la nuova “Strada del Papa” ribattezzata “Via della Superba”: consentirà di alleggerire dai mezzi pesanti in entrata e uscita dal porto il traffico del Ponente

Fra colori e vapori - inaugurazione della mostra di Giuseppe Bozzalla : Venerdì 21 settembre alle 18, il Museo del Territorio Biellese inaugura un nuovo percorso espositivo intitolato Giuseppe Bozzalla , 1874-1958, . Fra colori e vapori che, nell'anno in cui si celebra il ...

inaugurazione dell'anno scolastico al plesso Vanni Pucci dell'ics Renato Guttuso di Carini : La scuola non è solo un luogo di apprendimento e di educazione ma luogo di valori, di apertura al mondo, palestra in cui crescere, socializzare, mettersi in discussione e relazionarsi con gli altri». ...