L' ex difensore del Toro Kamil Glik | Tornare mi farebbe piacere ma non dipende da

Nazionale - Bonucci tra Nations League - giovani - politica ed ex ct : ecco le parole del difensore : A circa due giorni dalla gara decisiva di Nations League contro la Polonia, Leonardo Bonucci si è pronunciato sull’importanza della partita e sulla competizione in generale: “È una gara molto importante, che dobbiamo vincere. Dentro o fuori? Poco ci manca… A me la Nations League piace, non sono d’accordo con Klopp. E’ un torneo che ti permette di giocare per i tre punti, dà quindi stimoli importanti. E speriamo che la ...

Un Talento al Giorno : Nikola Milenkovic - forte difensore della Fiorentina : Nikola Milenkovic è un difensore centrale forte nel gioco aereo e abile in fase di anticipo. Unisce una grande forza fisica ad un eccellente senso della posizione. Il 16 giugno 2017 viene ufficializzato il suo acquisto a titolo definitivo da parte della Fiorentina. Fa il suo esordio con la maglia viola il 22 dicembre seguente, debuttando da titolare in Serie A nella gara contro il Cagliari. Sigla il suo primo gol in maglia viola il 26 ...

Un Talento al Giorno : Claud Adjapong - forte difensore del Sassuolo : Claud Adjapong, l’11 marzo 2016, a 17 anni e dieci mesi, debutta in Serie A con la maglia del Sassuolo entrando in campo nei minuti finali della trasferta persa 1-0 contro la Juventus. Nel corso della stagione scende nuovamente in campo il 17 aprile in occasione della sconfitta contro la Fiorentina. Nella stagione seguente viene inserito in prima squadra e scende in campo alla prima giornata in occasione della vittoria emiliana 1-0 ...

Raggi pugno in faccia a Grenier / Video - il difensore del Monaco perde la testa e viene espulso : L'ex difensore del Palermo ora al Monaco Andrea Raggi perde la testa e rifila un pugno a Clement Grenier ex Roma ora al Rennes Clement Grenier. Video dell'episodio in campo.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:30:00 GMT)

L’Uomo del Giorno : Ola Aina - forte difensore del Torino : Ola Aina è nato a Southwark, il 8 ottobre 1996, è un calciatore inglese naturalizzato nigeriano, difensore del Torino in prestito dal Chelsea e della nazionale nigeriana. Il 14 agosto 2018 viene acquisito in prestito con diritto di opzione dal Torino. Esordisce in campionato il 19 agosto in Torino-Roma (0-1) valevole per la prima giornata di campionato entrando al posto di De Silvestri uscito per infortunio al 24′ del pt. SCARICA ...

Infortunio Romagnoli – Il difensore del Milan in dubbio per la partita contro il Chievo : già pronta l’alternativa : Problema fisico per Romagnoli, in dubbio per la partita fra Milan e Chievo: domani il test decisivo per verificare le condizioni del difensore, in alternativa è pronto Zapata Durante l’allenamento della vigilia di Milan-Chievo, il difensore centrale dei rossoneri, Alessio Romangoli, ha accusato un problema fisico. Le condizioni del capitano del Milan verranno valutate con maggior precisione nella mattinata di domani, nella quale è ...

Un talento al giorno : Rolando Mandragora - forte difensore dell’Udinese : Rolando Mandragora è un centrocampista centrale di piede mancino, nasce come mediano ma può essere impiegato anche da mezzala. Gioca nell’Udinese, lo scorso anno a Crotone. Dotato di senso della posizione e buona visione di gioco, predilige la posizione di regista davanti alla difesa. All’occorrenza è stato utilizzato anche come difensore centrale. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Infortunio Caldara - Gattuso svela i tempi di recupero del difensore : Tanti i temi toccati da Rino Gattuso nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Olympiacos, che si disputerà giovedì 4 ottobre alle ore 18.55. Tra gli argomenti di cui ha parlato il tecnico rossonero c’è anche quello relativo all’Infortunio di Mattia Caldara e ai suoi tempi di recupero. Milan, Caldara infortunato: Gattuso rassicura tutti Il difensore ex Atalanta, arrivato in estate dalla Juve nell’ambito dello scambio che ...

Zapata titolare contro l’Olympiacos : esordio stagionale per il difensore del Milan : La partita di domani contro l’Olympiacos segnerà, con ogni probabilità, l’esordio stagionale in rossonero di Cristian Zapata. Il difensore colombiano non è mai stato utilizzato da Gattuso in questo avvio di stagione, complice anche un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per un mesetto. Milan-Olympiacos, Zapata titolare al posto di Musacchio Con Mattia Caldara ancora ai box per un preoccupante accenno di ...

Gol Bonucci - la Juve chiude la gara con la rete del difensore : ancora un assist per Ronaldo [VIDEO] : La Juventus ha realizzato il terzo gol della partita con Leonardo Bonucci, che riscatta l’errore in occasione dell’azione del gol del Napoli. Si tratta della terza rete del difensore bianconero contro la squadra partenopea. Bonucci para se redimir do erro no gol do Napoli e sacramentar a vitória da Juve! 3-1! #JuveNapoli pic.twitter.com/kPUprvOgET — Juventus Brasil (@Juventus_Brasil) 29 settembre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Gol Nuytinck - rovesciata da favola del difensore dell’Udinese [VIDEO] : Gol Nuytinck, una rete splendida da parte del difensore dell’Udinese che ha battuto Strakosha Gol Nuytinck, una rete fantastica che però è servita a poco alla sua Udinese, dato che oggi la squadra di Velazquez è stata sconfitta in casa da un’ottima Lazio. Tornando al gol del difensore dell’Udinese, si è trattato di un gesto atletico favoloso da parte del calciatore che con una rovesciata perfetta ha battuto Strakosha. Va ...

Gol Nuytinck - strepitosa rovesciata del difensore bianconero : l’Udinese accorcia [VIDEO] : Gol Nuytinck – L’Udinese ha accorciato le distanze con la rete bellissima di Nuytinck, difensore che fino a quel momento non aveva brillato particolarmente. Splendida la coordinazione del centrale bianconero, aiutato anche da una deviazione fortuita di Badelj. I friulani accorciano e continuano a sperare. #UdineseLazio si sono svegliate solo nel secondo tempo ma che gol stiamo vedendo! Visto Nuytinck? ...

Un Talento al Giorno : Trent Alexander-Arnold - giovanissimo difensore del Liveropool di belle speranze : Trent Alexander-Arnold è un terzino destro molto veloce e dotato di una poderosa accelerazione; abile nel tackle, ha dimostrato di avere una forte personalità. È stato paragonato al connazionale Ashley Cole. Cresciuto nel settore giovanile del Liverpool, fa il suo esordio il 14 dicembre 2016 nel match vinto 3-0 contro il Middlesbrough. Segna il suo primo gol con la maglia dei Reds il 15 agosto 2017 in occasione della vittoria esterna per ...