L' Europa tra passato e futuro | Il senso della scommessa - Romait

Eurolega Basket – Micov esalta l’Olimpia Milano : “vogliamo dimostrare a tutta Europa che siamo competitivi” : Vladimir “Vlado” Micov trascina l’Olimpia Milano al successo nell’esordio in Eurolega, poi esalta il talento della formazione italiana e lancia la sfida agli altri team europei Esordio con vittoria per l’Olimpia Milano nella prima partita di Eurolega. La formazione italiana ha superato in trasferta il Buducnost per 71-82, trascinata dall’ottima prestazione di Micov che ha chiuso con 15 punti, 2 assist e 3 rimbalzi. ...

Previsioni Meteo - gli Uragani Leslie e Michael minacciano l’Europa : il Mediterraneo si prepara ad altre tempeste - alto rischio di nuove alluvioni tra Spagna - Francia - Italia - Algeria e Tunisia [MAPPE] : 1/19 ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia sfida Giappone e Serbia nella Final Six - le avversarie ai raggi X. Tra Samurai e Campionesse d’Europa : L’Italia si è qualificata alla Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile con grande personalità, vincendo le prime nove partite giocate in Giappone. Ora le azzurre non vogliono smettere di sognare e puntano dritto alla semiFinale ma per raggiungere l’obiettivo dovranno essere tra le prime due classificate del girone di terza fase in cui figurano Giappone e Serbia. Conosciamo meglio le avversarie che l’Italia dovrà ...

Gli U2 a Milano tra rock e attualità : "L'Italia è casa - l'Europa non la abbandoni" : Dopo la pausa nel 2017 per celebrare i trent'anni di The Joshua Three con un tour mondiale e dopo aver pubblicato l'album Songs of Experience , gli U2 sono tornati nei palazzetti per riprendere l'...

Sara Finizio è Miss Trans Europa 2018/ "Lasciateci adottare bambini che hanno bisogno d'amore" : Un Trans napoletano, Sara Finzio, è il vincitore del concorso Miss Trans Europa. Il concorso dedicato alle adozioni da parte di persone Lgbt ecco le sue parole

Sara Finizio è Miss Trans Europa 2018 : “Ora voglio un figlio” : Napoli ha un nuovo orgoglio, si chiama Sara Finizio ed è la nuova Miss Trans Europa. Le telecamere di Fanpage.it sono andate a conoscere la sua storia e i suoi sogni, quelli di una donna realizzata e che spera un giorno di poter adottare un bambino da crescere con amore, lo stesso che ha ricevuto lei. E' stata, infatti, proprio l'adozione il tema di discussione scelto quest'anno per il concorso.Continua a leggere

SCENARI/ Petrolio e gas - le mosse di Trump e Putin si scontrano in Europa : Petrolio e gas continuano a essere determinanti nelle strategie geopolitiche, con Russia, Arabia Saudita e Usa come maggiori produttori e Cina come maggiore consumatore. AUGUSTO LODOLINI

Fiorentina - Benassi fissa l’obiettivo : “Migliorare l’anno scorso e centrare l’Europa” : Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, non nasconde l’obiettivo stagionale dei viola: “Occorre migliorare lo scorso anno e quindi arrivare in Europa. Sappiamo che essendo una squadra giovane dobbiamo migliorare tanto e da tanti punti di vista ma stiamo lavorando per quello“. Per puntare all’Europa bisogna che i viola comincino a conquistare punti anche in trasferta: “In casa abbiamo tutta la nostra ...

Daniela Aiuto - Europarlamentare M5s : "Lascio il Movimento"/ "Casaleggio è entrato nelle nostre vite" : Daniela Aiuto, europarlamentare M5s: "Lascio il Movimento". Ultime notizie, la denuncia dell'ex pentastellata: "Casaleggio è entrato nelle nostre vite"

L'Europarlamentare 5 Stelle Daniela Aiuto : "Lascio il Movimento. La Casaleggio ci chiede le password dei social - è entrata nelle nostre vite" : L'europarlamentare Daniela Aiuto lascia il Movimento 5 Stelle. Dopo essersi autosospesa per la notizia di aver chiesto rimborsi al parlamento europeo per uno studio copiato in realtà da Wikipedia, abbandona definitivamente il partito di Casaleggio e Grillo. "Nel Movimento 5 Stelle gli eletti sono al servizio della comunicazione, e non il contrario. Comunicazione fatta di persone di solito provenienti dalla Casaleggio, o scelte lì. ...

Monti : “Lega? Nel 2008 partecipò alla ratifica Trattato di Lisbona - su cui si regge l’Europa. E Salvini votò a favore” : “Cosa lamenterei nel giornalismo italiano? Non c’è abbastanza il gusto della memoria. L’altro giorno, ad esempio, ho scoperto che nel 2008 anche la Lega all’unanimità ha partecipato alla ratifica del Trattato di Lisbona, il documento su cui oggi si regge l’Europa. Salvini era parlamentare italiano, allora. Era in Aula e ha votato a favore”. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Mario Monti, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: ...

Fico fa l'antileghista in Europa : "Strada di Salvini non è la mia" : Non è un punto che in questo momento mi interessa, questo appartiene alla politica della Lega, delle alleanze, ognuno fa la sua strada, che non è la mia strada', ha affermato Fico. Poi il presidente ...

Emissioni di gas serra - ISPRA : il sistema energetico italiano tra i più efficienti in Europa senza nucleare : Quello italiano è uno dei sistemi energetici più efficienti d’Europa e a minor impatto ambientale in termini di Emissioni di gas serra. Un traguardo importante soprattutto se si considera che in molti paesi europei si ricorre ancora ad un forte utilizzo del nucleare. A dimostrarlo l’ISPRA con lo studio “Emissioni nazionali di gas serra: indicatori di efficienza e decarbonizzazione nei principali Paesi Europei” che mette a confronto l’evoluzione ...

Salvini incontra Marine Le Pen : "Juncker-Moscovici nemici dell'Ue"/ Video - "questa Europa è contro il popolo" : Matteo Salvini incontra Marine Le Pen a Roma: "Juncker e Moscovici sono nemici Ue. Europa ha calpestato tutti i valori". Duro attacco dei leader sovranisti: patto Italia-Francia rinnovato