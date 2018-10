L’Etna Scivola nello Ionio | c’è pericolo di Tsunami?

retemeteoamatori

(Di sabato 13 ottobre 2018) Stanno girando tanti post ultimamente titolanti: “Etnain Mare, Rischio disu diverse regioni..” E’ bene fare chiarezza, facendo riferimento allo studio condotto dai ricercatori dell’INGV e del Geomar, e pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances (Vedi Pubblicazione) L’Etna come sappiamo è un complesso vulcanico siciliano originatosi nel Quaternario, ed è uno dei vulcani attivi più elevato della placca euroasiatica. Il vulcano sorge sulla costa orientale della Sicilia e per questo c’è il timore dell. I ricercatori della Geomar, tra aprile 2016 e luglio 2017 hanno installato una serie di sensori per misurare eventuali spostamenti del vulcano. Durante le fasi di rilevamento, per la maggior parte del tempo, non sono stati rilevamenti importanti, se non nel maggio del 2017. Rappresentazione del movimento ...