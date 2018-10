Lethal Weapon 3 continua a mietere successi dopo “l’addio” di Damon Wayans | ordinati due

Damon Wayans lascia Lethal Weapon 3 : dopo le lamentele su Clayne Crawford spunta un’altra motivazione : Damon Wayans lascia Lethal Weapon 3 e l'amaro in bocca dei fan che in questi due anni hanno seguito con costanza e amore la serie, non solo negli Usa ma anche in altri Paesi come l'Italia, regalando ottimi ascolti a cast e crew. Ancora una volta Wayans lascia tutti senza parole e se lo scorso anno lo ha fatto minacciando di andare via per via del comportamento del collega Clayne Crawford reo di avere comportamenti violenti e poco appropriati sul ...

Lethal Weapon - Damon Wayans lascia la serie (Video) : Quando tutto sembrava sistemato, ecco arrivare l'ennesimo colpo di scena sul set di Lethal Weapon. Ad una settimana dalla partenza della terza stagione, Damon Wayans ha annunciato di voler lasciare la serie. L'annuncio, a sorpresa, è stato fatto in un'intervista rilasciata ad Electronic Urban Report, di fronte ad una giornalista abbastanza sorpresa per le parole dell'attore, che nella serie interpreta il ruolo del protagonista, Roger ...

Seann William Scott conquista il pubblico di Lethal Weapon 3 : le polemiche sul licenziamento di Clayne Crawford si placheranno? : La rete ha voluto dare fiducia alla produzione e al team che lavora dietro le quinte di Lethal Weapon 3. Dopo quello che è successo con Clayne Crawford, le accuse di violenza verbale (e non solo) sul set della serie e il conseguente licenziamento dopo due stagioni al top, ha davvero messo a rischio il lavoro di tutti ma la rete ha voluto rinnovare lo show per una terza stagione, al momento composta da soli 13 episodi, in attesa di capire quale ...

Lethal Weapon 3 riparte senza Riggs : le anticipazioni dei primi episodi e la spiegazione della sua assenza : Riggs non avrà un altro volto quando Lethal Weapon 3 prenderà il via negli Usa a poche settimane dalla messa in onda del finale della seconda stagione in Italia. I fan hanno ancora negli occhi quello che è successo alla "dolce metà" della coppia di protagonisti ma dovrà fare i conti con il fatto che Riggs non tornerà. La programmazione italiana sembra confermare la messa in onda di Lethal Weapon 3 in estate mentre negli Usa i nuovi episodi ...

Lethal Weapon - Clayne Crawford parla dopo il licenziamento : Quando Lethal Weapon è stato rinnovato per una terza stagione, Clayne Crawford si era limitato ad un commento gentile rivolto alla troupe. Ora, però, l'attore che per due stagioni è stato co-protagonista della serie tv della Fox con Damon Wayans ha deciso di parlare con meno diplomazia.Lo ha fatto nei giorni scorsi tramite il podcast Drinkin'Bros. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, Crawford (interprete di Riggs), è stato ...

Lethal Weapon 3 : "è stato amore a primo crimine" dice Damon Wayans : Attenzione l'articolo contiene spoiler sulla seconda stagione di Lethal Weapon, interamente trasmessa anche in ItaliaIl caso Lethal Weapon ha animato i mesi precedenti alla definizione dei palinsesti della stagione 2018-19. Il licenziamento di Clayne Crawford a causa di comportamenti giudicati eccessivi sul set che avevano creato un clima insostenibile con il co-protagonista della serie tratta da Arma Letale, Damon Wayans e con il resto del ...

Lethal Weapon 3 - con Seann William Scott "è stato amore a primo crimine" dice Damon Wayans : Attenzione l'articolo contiene spoiler sulla seconda stagione di Lethal Weapon, interamente trasmessa anche in ItaliaIl caso Lethal Weapon ha animato i mesi precedenti alla definizione dei palinsesti della stagione 2018-19. Il licenziamento di Clayne Crawford a causa di comportamenti giudicati eccessivi sul set che avevano creato un clima insostenibile con il co-protagonista della serie tratta da Arma Letale, Damon Wayans e con il resto ...