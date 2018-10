L' egemonia culturale ha svoltato a destra

ilgiornale

(Di sabato 13 ottobre 2018) Ha ancora senso parlare di sinistra o? Sono davvero categorie superate? Probabilmente sì. Anche perché la vecchia sinistra post comunista si è estinta sia a livello politico sia a livello intellettuale. Il Partito democratico sembra ignorare la propria attuale irrilevanza. Non si occupa dei problemi del Paese, ma del problema del potere all'interno di un partito che ormai ha più scissioni che elettori. Gli intellettuali dell'area hanno ereditato posizioni importanti nell'editoria e nelle università. Ma la pochezza della proposta è evidente: non si va al di là del politicamente corretto, della retorica sui diritti (che porta alla distruzione del Diritto), di un antifascismo sempre più ridicolo per mancanza di materia prima, i fascisti. Non si occupano del popolo se non per rifilargli una predica sulla xenofobia e il razzismo, come se fossero questi i dossier più urgenti. C'è poi ...