Lega | bomba carta contro la sede Atteso Salvini Prese due persone

Trentino - bomba carta nella sede della Lega dove oggi è atteso Salvini : due denunciati : Spaccati i vetri ad Ala: boato nella notte, in una delle tappe elettorale del leader del Carroccio per le provinciali. Il governatore: "Massima durezza contro i responsabili"

Trento - bomba contro sede della Lega dove oggi è atteso Salvini : Ancora un attacco nei confronti della Lega Nord. La sede del Carroccio ad Ala, nel Trentino, è stata presa di mira nella notte. Prima il boato, poi la deflagrazione e i vetri in frantumi. Proprio oggi, in quella sede, il ministro dell'Interno Matteo Salvini è atteso per una delle tappe del tour elettorale in vista delle elezioni provinciali in Trentino.Secondo le prime indiscrezioni, l'attacco sarebbe avvenuto con una bomba carta. E, di fronte ...

Trento : bomba carta esplode davanti a sede della Lega dove oggi va Salvini : È successo nella notte, alla vigilia della visita del leader del partito Matteo Salvini, in campagna elettorale in vista delle provinciali del 21 ottobre. Una bomba carta è esplosa davanti alla sede della Lega di Ala, in provincia di Trento, mandando in frantumi alcuni vetri. “Sono fatti che ovviamente non fanno piacere. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine”, ha detto Maurizio Fugatti, sottosegretario leghista alla Salute e ...

Bomba carta contro sede della Lega : 9.55 Un boato nella notte e sono andati in frantumi alcuni vetri della sede della Lega ad Ala, nel Trentino meridionale: una delle tappe del tour di oggi del leader del partito Matteo Salvini, per la campagna elettorale per le provinciali in Trentino. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una Bomba carta. Di fronte alla sede è comparsa inoltre una scritta: "Ancora fischia il vento".

