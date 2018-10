Le lettere del 13 ottobre

Le lettere dell'11 ottobre : Un lettore scrive: 'Nel Def il governo prevede di indennizzare i risparmiatori coinvolti nella crisi di alcune banche, con i soldi dei contribuenti. Purtroppo lo stesso Def ha prodotto un crollo del ...

Valanga di segnalazioni : ecco le lettere del Fisco : Valanga di alert da parte dell' Agenzia delle Entrate per lo spesometro . A finire nel mirino del Fisco sono migliaia di titolari di Partite Iva che potrebbero avere una sostanziale differneza tra ...

Il fantastico spot della Huawei che sta spopolando in rete e che invita a riflettere sull'uso dei social network - GUARDA IL VIDEO : Da quella possibile foto le conseguenze - tremende - sulla vita dell'animale fotografato 'Pesci nel Mar Morto come nella profezia di Ezechiele: presagio della fine del mondo' Belen incidente hot a ...

Trump : "Io e Kim Jong-un ci siamo innamorati - merito delle lettere che mi ha scritto" : Non finisce mai di stupire Donald Trump. Stavolta per l'uso di un'espressione "colorita" per descrivere il rapporto con Kim Jong-un. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che lui e il leader nordcoreano "si sono innamorati" e che le tensioni tra i due paesi si sono allentate. Non ha scritto questa frase su Twitter, lo ha detto parlando ai suoi sostenitori in West Virginia. "Mi ha scritto belle lettere e ci siamo innamorati", ha ribadito il ...

Trump: "Io e Kim Jong-un ci siamo innamorati". Ultime notizie Corea del Nord, il presidente degli Usa durante un discorso: "Mi ha scritto belle lettere"

È diventato anche un caso internazionale, ma il film di Goldberg e Rogen, pur essendo un po' volgarotto, fa riflettere sulla situazione in Corea del Nord.

Black Eyed Peas : il video del nuovo singolo “Big Love” ti farà riflettere : Un pugno nello stomaco The post Black Eyed Peas: il video del nuovo singolo “Big Love” ti farà riflettere appeared first on News Mtv Italia.

Il mistero delle lettere di Galileo : dai testi alla condanna : (foto: traveler1116/DigitalVision Vectors/Getty Images. Galileo Galilei di fronte all’Inquisizione nel 1633). È stata appena ritrovata, in una biblioteca di Londra, una lettera scritta nel 1613 da Galileo Galilei a un amico e contenente le argomentazioni essenziali con cui confuta la dottrina sostenuta dalla Chiesa per cui il il Sole orbiterebbe intorno alla Terra e non viceversa: un tassello importante verso la condanna dello scienziato ...

Lampi di vero Napoli - Insigne cancella la delusione europea con 2 colpi d’azzurro : Torino - ko che fa riflettere : Il gol di Verdi e la doppietta di Insigne regalano al Napoli un importante successo in trasferta sul Torino: cancellata la delusione europea dai ragazzi di Ancelotti. Attacco sterile per i granata, qualcosa non va Lunch match davvero ‘appetitoso’ quello che ha aperto la domenica della 5ª giornata di Serie A. Il Napoli è di scena a Torino, contro quel Walter Mazzarri croce e delizia del suo passato. I ragazzi allenati da Carlo Ancelotti ...

Gattuso ancora deluso dal suo Milan : “la gara di ieri mi fa riflettere” : Gattuso non riesce a darsi pace dopo il pari in casa del Cagliari da parte del suo Milan, una partita non certo eccellente dei suoi uomini “Dopo la partita col Cagliari c’è tantissima delusione, ma bisogna continuare a lavorare. Per diventare una squadra al 100 percento bisogna migliorare“. Rino Gattuso si esprime così, ai microfoni di Milan Tv, all’indomani del pareggio alla Sardegna Arena. “Quella di ...

IgNobel 2018 : tutti i vincitori del premio che fa prima ridere e poi riflettere : L'IgNobel per l'Economia è andato a un gruppo di Canada, USA, Cina e Singapore per aver dimostrato che, in effetti, accanirsi con una bambola voodoo virtuale aiuta a sfogare le frustrazioni contro il ...

Il mistero di Cesiomaggiore : svastiche - demoni ed esoterismo. Chi è Erostrato? La satanista Jennifer Crepuscolo interpreta le lettere del ... : Ecco cosa ci ha detto: Jennifer, come sei venuta a conoscenza del caso Erostrato? 'Il mio interesse per il caso Erostrato è nato recentemente, a seguito delle diverse notizie di cronaca, notizie che ...

Le lettere dell'11 settembre : Un lettore scrive: 'Capita che io passi parecchio tempo sul balcone, d'estate, perchè avendo settantanni dormo poco e così capita anche che assista alle cose della città e di conseguenza che chiami il ...

Le lettere dell'8 settembre : Un lettore scrive: 'Sono ormai anni che gridiamo il nostro disagio per i pusher che impunemente giorno e notte alla luce del sole vendono 'Morte', in quel tratto di corso Principe Oddone che va da via ...