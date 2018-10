Lazio | Leiva premiato | ecco il rinnovo

Lazio : convocato per il rinnovo l'agente di Lucas Leiva : Secondo il Corriere dello Sport, Leiva potrebbe firmare per uno o due anni in più. L'accordo in essere potrebbe essere allungato fino al 2021, annullando l'opzione esistente nel contratto, o fino al ...

Lazio - pausa nazionali : Vacanze romane per Lucas Leiva e Luis Alberto : Due giorni e mezzo di riposo. Non tantissimi, ma neppure pochi. Il tempo necessario per fare un salto in qualche capitale europea o magari per fare un veloce ritorno a casa. Per chi, come i giocatori ...

Udinese-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi lascia fuori Leiva - Milinkovic e Immobile : Udinese e Lazio si sfidano alla Dacia Arena nell'anticipo del mercoledì di campionato, 6a giornata; i friulani domenica scorsa hanno espugnato il Bentegodi nel finale del match grazie ai...

Empoli-Lazio - le pagelle : Leiva - regia calma. Strakosha cerniera : Quasi dentro un replay: non è ancora tornata la vera Lazio ma, come come col Frosinone, a Empoli basta un gol , senza subirne, di scarto per la classifica e per tirare il fiato. Non segna l'attacco, ...

Lazio - Lucas Leiva : 'A Torino per i tre punti' : Il centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Juventus. 'Vero è che la prima partita l'abbiamo persa, in casa, ma contro una grande squadra. Ora dobbiamo fare i primi tre punti, sappiamo che è importante per noi. ...

Lazio - Leiva e Badelj - la doppia regia di Simone per dare più equilibrio : Ciak, la Lazio comunque gira e rigira. Avere una vera alternativa a Leiva a centrocampo è la più bella notizia. Per mezz'ora Badelj in regia è una meraviglia. Smista a destra e a sinistra, sradica ...

Probabili formazioni/ Lazio Napoli : diretta tv - orario - le ultime notizie live. Lucas Leiva squalificato : Probabili formazioni Lazio Napoli: diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia sugli schieramenti e i titolari in vista dell'anticipo di domani (Serie A 1^ giornata)