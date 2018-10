L' Arma sulla morte di Cucchi | ' accertare le cause | ma non è stata violenza di Stato'

Calciomercato PArma - a gennaio la ciliegina sulla torta : ecco i nomi valutati [FOTO] : 1/8 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Agrigento - la denuncia di Mareamico : ponte sulla SS640 “con campate prive di ferro e Armature scoperte” [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

U&D - Nicola Panico fa chiarezza sulla storia dell'Armadio di Sara : 'Non dovete giudicare' : Si continua a parlare di Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne, che in queste ore ha dato scandalo sui social con la confessione della sua relazione clandestina con Nicola Panico ai tempi del trono. I due si erano 'lasciati' al termine di Temptation Island, ma in realtà continuavano a frequentarsi in segreto. Di fatto, quindi, la Affi Fella ha preso in giro la redazione e il pubblico, tenendo nascosta questa situazione che l'ha ...

Treni : simulata un’emergenza in galleria sulla linea Fs Pontremolese PArma-La Spezia : Nella notte è stata simulata un’emergenza in galleria sulla linea Fs Pontremolese Parma-La Spezia, a fini di un’esercitazione di protezione civile: simulato il soccorso ad uno dei due macchinisti di un treno merci ferito all’interno della galleria “Serena” con il testate le procedure per gli interventi di emergenza. L’esercitazione ha riguardato un treno merci in transito sulla Pontremolese dopo Santo Stefano ...

Notizia allArmanti sulla potabilita' dell'acqua a Scoglitti : La Commissione prefettizia di Vittoria annuncia un pugno di ferro contro chi ha diffuso notizie allarmanti sulla potabilita' dell'acqua a Scoglitti.

Reggio Calabria - Cisl : 'allArmanti i dati sulla sicurezza scolastica' : ... la paralisi dell'edilizia scolastica, oltre ad inficiare il processo di messa in sicurezza delle strutture, rappresenta una delle cause che rallenta la ripartenza dell'economia del settore 'edilizia'...

Diretta PArma-Juve info streaming : visibile solo online sulla piattaforma Dazn : Ritorna l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A: oggi 1° settembre sono in programma gli anticipi della terza giornata tra cui l'incontro tra Parma e Juve in programma questa sera alle ore 20:30. Un incontro molto atteso che ancora una volta vedra' scendere in campo la stella d'oro di questo campionato: Cristiano Ronaldo, gia' protagonista delle prime due giornate anche se al momento non ha ancora messo a segno il goal che i tifosi ...

Serie A – Il PArma spiazza la Juventus : Gervinho porta il match sulla parità [VIDEO] : Gervinho porta in parità la sfida tra Parma e Juventus, anticipo del sabato sera della terza giornata di Serie A Mentre tutta l’attenzione è concentrata su Cristiano Ronaldo, che si è fatto medicare in viso, dopo un colpo di testa clamoroso che ha fatto sognare i tifosi bianconeri, uscito pochissimo fuori dalla porta, il Parma ha messo a punto un’azione da favola. Dopo la rete di Mandzukic al 2′, che ha subito portato in ...

PArma - due cose sulla comunicazione e sui media in caso di stupro : Assieme alla recente notizia dello stupro ai danni della ragazza di Parma (solidarietà a lei!) viene fuori l’assoluta inadeguatezza dei media a descrivere la violenza di genere e a raccontare i fatti. Per prima cosa questo voler porre l’accento sulla “razza” di uno dei due “presunti” stupratori (l’altro è un italiano), come se lo stupro fosse più o meno legittimo in caso di differenza etnica, è una ...

Serie A PArma - D'Aversa sulla Juventus : «Difficile - ma nulla è impossibile» : Parma - Il tecnico del Parma , Roberto D'Aversa , alla vigilia della partita con la Juventus , esordisce così ai microfoni ducali. "È una partita difficile, è vero. Ma nella vita nulla è impossibile. ...

Pergine. Precipita sulla via Dibona morto Armando Speccher : E’ morto sulla via Dibona sul Sass Pordoi. Armando Speccher, 52 anni di Pergine (Trento), stava affrontando da capocordata il