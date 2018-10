L’apparizione al cinema | «Non c’è bisogno di reliquie | credere o meno è una scelta»

gqitalia

: RT @mymovies: L'Apparizione, di fronte a un mistero quasi mai si può rimanere intatti. Il film di Xavier Giannoli segue il filone dell'insp… - AnaMas__ : RT @mymovies: L'Apparizione, di fronte a un mistero quasi mai si può rimanere intatti. Il film di Xavier Giannoli segue il filone dell'insp… - mymovies : L'Apparizione, di fronte a un mistero quasi mai si può rimanere intatti. Il film di Xavier Giannoli segue il filone… -

(Di sabato 13 ottobre 2018) “L’apparizione” apre con una movimentata azione di guerra in Siria, e spiazza. Perché a 15 anni di distanza da “Corpi impazienti”, e dopo essere stato in concorso a Venezia con “Marguerite” e due volte a Cannes (“A L’origine” e “Quand j’etais chanteur”), il regista francese Xavier Giannoli propone un film sulle apparizioni della Vergine Maria. E quello che sceglie non è il più canonico degli incipit. Sei film dopo il suo esordio da regista, questo ex criticotografico sceglie il giornalista di guerra Jacques Mayano (un ottimo Vincent Lindon) per portare a termine un’indagine canonica dopo che Anna, una giovane ragazza (Galatéa Bellugi) dichiara di aver visto la Madonna. Quale figura migliore, un uomo che ha vissuto nel sangue, che è esausto e traumatizzato, da calare nel contesto religioso e potenzialmente fanatico ...