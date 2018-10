Lampedusa | 70 migranti a bordo di barcone in avaria Ultime notizie | l' Italia prima dice

Settanta migranti sono stati soccorsi al largo di Lampedusa : Grazie all'intervento della Guardia costiera italiana, e dopo molte ore di incertezza e di pressioni della nave "Mare Jonio" The post Settanta migranti sono stati soccorsi al largo di Lampedusa appeared first on Il Post.

Migranti in arrivo a Lampedusa - in 15 dalla Tunisia su un barchino - : Una piccola imbarcazione ha raggiunto l'isola siciliana senza essere intercettata dalle motovedette. A bordo anche minorenni

Lampedusa in marcia per ricordare la strage dei migranti dell'ottobre 2013 : Lampedusa oggi in marcia nel giornata in cui si ricorda la strage di migranti del 3 ottobre 2013, quando morirono 368 persone a mezzo miglio dall'isola, a un passo dalla salvezza. Il corteo, con in testa il sindaco Totò Martello, e poi molti studenti e giovani giunti da piu' parti d'Italia, volontari e cittadini, hanno raggiunto la Porta d'Europa; poi un momento di raccoglimento e una cerimonia di commemorazione ...

Migranti : sindaco Lampedusa - non è vero che sbarchi sono finiti ma si vuole il silenzio : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Non si può continuare a ripetere che in Italia il problema degli sbarchi è finito e che tutto è stato risolto". E' la denuncia di Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, durante la commemorazione delle 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013. "Gli italiani si co

Lampedusa - 5 anni fa il naufragio che costò la vita a 368 migranti - : Il 3 ottobre 2013 centinaia di persone, quasi tutte eritree, morirono annegate a meno di un chilometro dall'Isola dei Conigli dopo il rovesciamento del barcone su cui viaggiavano. È ancora una delle ...

Giornata dei migranti a Lampedusa - il Miur non la sostiene più : Il 3 ottobre si celebra il quinto anniversario della strage, ma per la prima volta il ministero della Pubblica istruzione non dà corso al bando. Alle celebrazioni non va alcun rappresentante istituzionale

Migranti : ancora sbarchi di tunisini a Lampedusa a bordo di barchini : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - ancora sbarchi di Migranti tunisini sull'isola di Lampedusa, dove nelle ultime ore sono arrivati decine di giovani a bordo di barchini autonomi che sono sfuggiti al controllo delle autorità. Dopo i tre barchini arrivati nelle ultime 24 ore, con 25 persone in tutto, nell