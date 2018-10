Lago Omodeo | Careddu ucciso per un debito di droga dai suoi ' amici' | 5 arresti

Blastingnews

(Di sabato 13 ottobre 2018) Traditi da una microspia che ha svelato un brutale omicidio VIDEO, quello di Manuel, il 18enne di Macomer massacrato lo scorso 11 settembre per undida 600 euro. Il giovane sarebbe statodai, cinque per l'esattezza, di cui due minorenni tra loro anche una ragazza. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il quintetto avrebbe organizzato l'omicidio del povero Manuel per del denaro dovuto. Infatti avrebbero acquistato un quantitativo di sostanze stupefacenti per circa 600 euro, soldi che non possedevano e che non avevano alcuna intenzione di spendere. Per questo motivo - secondo gli inquirenti - i presunti assassini avrebbero organizzato un vero e proprio massacro sulle sponde del. Al momento non è stato ancora trovato il cadavere della vittima, così come manca all'appello anche l'arma del delitto. Dunque, dalle indagini ...