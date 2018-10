: Lagarde:inorridita da caso Khashoggi - TelevideoRai101 : Lagarde:inorridita da caso Khashoggi -

Il direttore generale del Fondo monetario internazionale, Christine, si è detta "" dalla sparizione del giornalista sauditama ha comunque confermato, almeno per il momento, la sua partecipazione al forum economico che si terrà questo mese a Riad. "Sono state riportate cose sconvolgenti e sono, ma devo condurre gli affari del Fondo in tutti gli angoli del mondo", ha dichiarato a Bali, dove è in corso il vertice Fmi".(Di sabato 13 ottobre 2018)