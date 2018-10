L' addio al calcio di Terry | bad boy che ce l' ha fatta

Cassano dà l'addio al calcio - la lettera del presidente dell'Entella : 'era giusto provarci - il mondo ha parlato di noi' : Prima la lettera di Antonio Cassano, poi la risposta del presidente dell'Entella che ha espresso le proprie sensazioni dopo la decisione del barese Un patto tra galantuomini, una settimana per provare ...

Cassano dà l’addio al calcio - la lettera del presidente dell’Entella : “era giusto provarci - il mondo ha parlato di noi” : Prima la lettera di Antonio Cassano, poi la risposta del presidente dell’Entella che ha espresso le proprie sensazioni dopo la decisione del barese Un patto tra galantuomini, una settimana per provare a risentirsi un calciatore prima di prendere la decisione definitiva. Antonio Cassano ha deciso di non proseguire la sua avventura con l’Entella, chiudendo ufficialmente con il calcio giocato. Una scelta resa nota attraverso una ...

Cassano - addio al calcio : 'Stavolta per davvero - non ho più la testa per allenarmi' : Niente nuovo rientro con l'Entella. Dopo una settimana di allenamenti con la squadra ligure Antonio Cassano ha deciso di smettere , e questa volta sembra per sempre. Cassano stesso ha spiegato il ...

addio al calcio - Antonio Cassano si ritira : 'Stavolta per davvero' : Roma - Antonio Cassano lascia il calcio, si ritira, 'Stavolta è finita per davvero': così ha scritto lo stesso FantAntonio in una lettera aperta diffusa via Twitter dal giornalista e amico Pierluigi ...

Cassano dà l’addio al calcio con una lettera : “Stavolta è finita davvero” : Antonio Cassano ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il talento di Bari Vecchia, dopo essersi allenato da pochi giorni con l’Entella, ha capito di non essere più in grado di garantire una vita da calciatore e così ha preso la decisione di ritirarsi. L’attaccante ha annunciato la sua scelta attraverso una lettera consegnata […] L'articolo Cassano dà l’addio al calcio con una lettera: “Stavolta è finita ...

Cassano - addio al calcio dopo il ritorno all'Entella : "Stavolta è finita davvero" : Antonio Cassano ha deciso di dire basta per il calcio. Stavolta sembra in maniera definitiva. dopo aver trovato di nuovo una squadra, la Virtus Entella, e aver ripreso ad allenarsi con regolarità, l'...

Cassano - di nuovo un addio : 'Lascio il calcio' : ROMA - Antonio Cassano lascia il calcio. Lo annuncia lo stesso giocatore in una lettera pubblicata sull'account Twitter del giornalista Pierluigi Pardo. 'Cari amici. È arrivato il giorno, quello in ...

Cassano ci ripensa ancora : stavolta lascia il calcio definitivamente. Ecco la lettera di addio : Alla fine è arrivato l’ennesimo dietrofront: Antonio Cassano lascia definitivamente il calcio giocato. Dopo gli ultimi giorni passati ad allenarsi con la Virtus Entella, il calciatore ha deciso di chiudere la carriera con una lettera affidata al giornalista Pierluigi Pardo. Di seguito il testo che cala definitivamente il sipario sull’attività agonistica di uno degli attaccanti più forti tecnicamente che l’Italia ha avuto ...

Cassano dà l’addio al calcio : “cari amici…” - la lettera commossa di FantAntonio : Antonio Cassano ha deciso di dire basta con il calcio giocato, ringraziando tutti coloro i quali ha incontrato durante la carriera Antonio Cassano ha deciso di dare l’addio al calcio, come un fulmine a ciel sereno dopo essersi allenato con l’Entella. Il barese ha dichiarato di non avere più la testa per allenarsi, ecco il testo della sua lettera: “Cari amici. È arrivato il giorno, quello in cui decidi che è finita per ...

Mondiali calcio 2030 - l'Argentina rinuncia. addio alla triplice candidatura sudamericana? : ... che avrebbe posto il veto dopo aver concesso nei mesi scorsi un prestito di 57 miliardi di dollari per sanare il debito e riattivare l'economia del gigante sudamericano. A suffragare le rivelazioni ...

Benzema - l'attacco del presidente Federcalcio Le Graet : 'Fuori forma - addio nazionale'. La replica : 'Mi lasci in pace' : La Francia è campione del mondo ed è ciò che conta, il resto è futile. La ringrazio". Tuttavia, finché non sarà la giustizia a mettere la parola fine a questo caso, per il giocatore del Real Madrid ...

Il Bandito al passo d’addio - Burdisso lascia il calcio giocato : “A 19 anni dal mio esordio è il momento di chiudere la mia avventura come calciatore, grazie a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso, a Dio e alla mia famiglia, ai compagni e le squadre, allenatori e sopratutto tifosi”, con questo messaggio postato sui social, il difensore argentino Nicolas Burdisso, ha annunciato […] L'articolo Il Bandito al passo d’addio, Burdisso lascia il calcio giocato proviene da ...

John Terry annuncia l'addio al calcio : 'adesso inizia un nuovo capitolo della mia vita' : Dalla dirigenza ai tifosi, siete stati i migliori al mondo. Ringrazio allenatori, presidenti e compagni di club, con i quali ho condiviso le mie 717 presenze. un onore essere il capitano. Grazie ...

John Terry annuncia l’addio al calcio : “adesso inizia un nuovo capitolo della mia vita” : John Terry annuncia l’addio al calcio al termine di una carriera ricca di successi e soddisfazioni, ora potrebbe sedere in panchina al fianco di Henry “Dopo 23 anni di lunga carriera ho deciso di dire addio al calcio giocato. Ci sono tante persone che devo ringraziare mia moglie Tori, i miei bambini Summer e Georgie, i miei genitori e mio fratello. Senza i loro sacrifici, consigli e amore nulla sarebbe stato possibile. A 14 anni ho ...