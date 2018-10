La strage dei pedoni | ogni anno in Italia ne muoiono 600 Le associazioni | Sono gli

huffingtonpost

(Di sabato 13 ottobre 2018) Si chiamavano Giorgio De Francesco, Christopher Humphris e Tommaso Mossa, avevano 54, 72 e 17 anni emorti a Roma, a qualche giorno di distanza uno dall'altro. Vite spezzate, finite sull'asfalto, un lenzuolo bianco a coprire i corpi senza vita. Vittime della strada, le ultime in ordine di tempo di una tragedia quotidiana, sorta di guerra che coinvolge migliaia di persone egiorno lascia sul campo morti, feriti e famiglie devastate dal lutto o improvvisamente costrette a riorganizzarsi per gestire la disabilità di un congiunto. Vite interrotte o cambiate per sempre avvolte in un silenzio costante,tanto spezzato dall'irrompere della cronaca che, come è avvenuto negli ultimi giorni dopo la morte di Giorgio, Christopher e Tommaso, costringe ad aggiornare le stime e a fare i conti con numeri poco confortanti e previsioni tutt'altro che ottimistiche.Dagli ultimi ...