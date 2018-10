La storia dei bambini stranieri esclusi dalle mense scolastiche a Lodi

A Morbegno è protagonista il Bitto - sapete la storia dei suoi ribelli? - : In più, per tutte e due le giornate ci saranno musica e spettacoli con tre diversi palchi. [I ribelli del Bitto] I tormenti del Bitto. Non c'è dubbio che questo formaggio sia uno dei simboli della ...

Cgil - il giorno dei congressi Tutti all'Astoria Palace : Arte e scienza al CERN". Il regista Valerio Jalongo sara' presente in sala. , ANSA, share Giovedì 11 Ottobre 2018 - 08:19

Colosseo per non udenti - arriva la storia del più famoso monumento italiano nella lingua dei segni : Il Colosseo raccontato nella lingua dei segni nell'ambito del programma “Arte per Tutti”. L'iniziativa “segni d’Arte” ha promosso l'ideazione di un video nel quale viene spiegata la storia dell'iconico monumento simbolo del nostro Paese con l'obiettivo di permetterne la fruizione in condizioni ottimali ai non udenti.Continua a leggere

TV - Rai3 : “La Grande storia” - la guerra dei liberatori : “La Grande Storia” propone, lunedì 8 ottobre alle 23.25 su Rai3, una puntata dal titolo “La guerra dei liberatori” di Ilaria Degano. L’ultimo anno di guerra, quello che va dallo sbarco in Normandia alla conquista di Berlino, è stato raccontato tante volte; ma stavolta verrà visto attraverso gli occhi di chi quella guerra l’ha vissuta in prima linea: sono i cineoperatori, i giornalisti, i fotografi americani, volti famosi ...

"Il restauro dei ponti sull'antica Via Amerina. Dialogo tra natura - storia e tecnologia" : Si è parlato di " sinergia tra Europa, enti locali e mondo della ricerca ", fornendo un inquadramento storico ma anche suggestioni e analisi di giovani laureandi e poi opportunità di ricerca a ...

Mattia e Leo - la storia d'amore dei due ragazzi gay è un fake/ Ecco cos'è successo su Twitter : Mattia e Leo, la storia d'amore dei due ragazzi gay è un fake. Ecco cos'è successo su Twitter: l'amaro epilogo di una vicenda social che fa riflettere(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 12:08:00 GMT)

La notte dei morti viventi (1968). storia e pregi di un capolavoro attuale anche dopo 50 anni : Politico in modo straordinariamente attuale, capostipite dello zombie-movie moderno, denso di contenuti intrinsechi: in una parola, un capolavoro. Era il 1°ottobre 1968, quando al Fultom Theatre di Pittsburgh fu proiettato per la prima volta La notte dei morti viventi, primo lungometraggio di George A. Romero, che sconvolse il pubblico, anche adolescente – i divieti dall’MPAA non erano ancora entrati in vigore. In Italia ilfilm ...

storia del direttore di banca di Udine che rubava dai conti dei ricchi per dare ai poveri : Gilberto Baschiera lavorava a Forni di Sopra, meno di mille anime arrampicate sulle dolomiti friulane in provincia di Udine. direttore di banca, è stato licenziato dalla filiale della banca di Carnia e Gemonese del Credito Coperativo dopo che, in sette anni, aveva poco a poco preso dai conti dei clienti più facoltosi quasi un milione di euro per ridistribuirli ai più poveri. A raccontare la Storia del "Robin Hood" di quasi ...

Festa dei Nonni : la storia della ricorrenza in Italia : Si celebra oggi la Festa dei Nonni, ricorrenza civile introdotta in Italia con legge n° 159 del 31 luglio 2005 per “celebrare l’importanza del ruolo svolto dai Nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. Regioni, province, comuni hanno il compito di organizzare, per l’occasione, iniziative ed eventi, mirati a valorizzare il loro importante ruolo. Il 2 ottobre non è prevista la chiusura delle scuole, anzi la legge chiede che ...

Il dramma dei Negramaro e Lele Spedicato - la band più unita che mai : “Le due settimane più difficili della nostra storia” : Sono stati giorni terribili quelli vissuti dai Negramaro e Lele Spedicato a partire da quel 17 settembre che ha visto il ricovero d'urgenza del chitarrista a Lecce, nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Vito Fazzi, dopo l'emorragia cerebrale che l'ha colpito durante un allenamento in piscina. In lenta ripresa ma ancora in prognosi riservata, il chitarrista dei Negramaro resta ricoverato in rianimazione, sotto costante controllo ...

Un senso nel tempo : un nuovo libro racconta la storia dei Servizi Educativi della Bassa Reggiana : Questa storia parte da lontano e raccoglie i segni di una sensibilità che si è sviluppata in decenni, nutrendosi di esigenze sociali, progressi pedagogici, di lotta politica. "Questo libro vorrebbe ...

Quella dei piloti italiani in Formula 1 è una storia povera di successi. Il caso Giovinazzi : Antonio Giovinazzi compirà 25 anni il prossimo 14 dicembre e finora è stato impiegato solo come terzo pilota della Ferrari e della Sauber. Con quest'ultima ha esordito in Formula 1 nel marzo 2017 nel GP d'Australia; chiamato a sostituire un infortunato Wehrlein, ottenne il dodicesimo posto. Giovinazzi potrà finalmente gareggiare da titolare e segnerà il ritorno di un pilota italiano nel Circus dopo otto ...

40 anni fa moriva Giovanni Paolo I - il "Papa dei 33 giorni" - storia e foto : Albino Luciani morì improvvisamente il 28 settembre 1978 lasciando il mondo sgomento per la forza innovatrice mostrata in pochi giorni. La sua storia e teorie del complotto

Gol - provocazioni e selfie : la storia dei derby di Francesco Totti : 44 partite contro la Lazio, 11 gol segnati. Sono i record da derby dell'ex capitano giallorosso che adesso vive lo scontro da un'altra prospettiva. Totti, sempre decisivo contro i rivali cittadini, ha ...