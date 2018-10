La politica? Si gioca sui socialSalvini l' ha capito | Renzi no

Lazio-Roma in politica - Kolarov sorpreso : «Marusic come fai a giocare per il Montenegro?» : Tra poco si giocherà il derby di andata tra Roma e Lazio, intanto Kolarov scalda il terreno pungendo il biancoceleste Marusic: «Non ha fiducia in sè»

Mike Ybarra di Microsoft critica la politica di Sony sul cross play : "non ascoltano i giocatori" : Il rifiuto di Sony di abilitare il crossplay con altre piattaforme su giochi come Fortnite e Minecraft continua a ricevere pesanti critiche da parte dei dirigenti del settore dei videogiochi. Questa volta, come segnala onmsft.com, è Mike Ybarra, Corporate Vice President di Xbox Program Management presso Microsoft, che ha appena accusato Sony di "non ascoltare i giocatori".Per chi non lo sapesse, Ybarra si riferiva a una recente intervista del ...