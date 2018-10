La piazza di una sinistra normale Nicola Zingaretti lancia la sua corsa al Congresso Pd

Pd - Martina a piazza Grande 'Gli avversari sono fuori - restiamo uniti'. Zingaretti 'Battiamoci per una nuova speranza' : 'sono qui per ascoltare, è giusto che un segretario vada ad ascoltare le proposte che ci sono. Ce ne saranno altri di questi appuntamenti, l'importante è tenere presente che il nostro avversario è la ...

In una settimana piazza Affari ha ceduto il 5 - 36% - spread passato da 284 a 309 punti : Le Borse europee hanno archiviato l'ottava con significativi ribassi, con tecnologici, utility, servizi finanziari e costruzioni a pagare il prezzo più alto. Milano è stata la peggiore, complice lo scontro Roma-Bruxelles. Sul Ftse Mib Telecom limita i ribassi, performance peggiore per Moncler e Ferrari...

piazza Affari - -0 - 5% - manca recupero - oltre -5% in una settimana : Milano, 12 ott., askanews, - Piazza Affari manca il recupero e chiude la seduta con un calo dello 0,52% a 19.255 punti, sui nuovi minimi dell'anno e sui livelli che non vedeva da febbraio 2017. In una ...

STUDENTI IN piazza CONTRO GOVERNO : BRUCIATI MANICHINI DI MAIO-SALVINI/ Video - leader Lega : "Una cosa schifosa" : Sciopero mondo scuola, STUDENTI in PIAZZA a Roma e in 30 città: "ribalteremo questo GOVERNO, non è del cambiamento". Cortei e proteste: "tagliati 8 miliardi in 3 anni"

piazza Plebiscito - se il metrò si incaglia in una griglia : Le griglie sono indispensabili, tutti i metrò del mondo le hanno. Si possono ridurre o delocalizzare, ma senza furori ideologici. E senza scomodare l'Unesco. Tra immobilismo e avanzamento dei ...

Festival dello Sport al via : campioni in piazza - una festa per tutti : Quasi 130 eventi, 4 giorni di dibattiti, presentazioni, spettacoli mescolati a tanto Sport attivo. Sarà una dolce invasione per le strade, le piazze e i teatri della splendida città che fu la culla ...

Sciopero 12 ottobre - in piazza per dire : ‘Serve una scossa!’ : L’anno scolastico è da poco cominciato e non poteva scorrere liscio senza scioperi. Quello che doveva essere il Governo “del cambiamento” sta destando malcontento su molti fronti. A pagarne il prezzo infatti non è solo il personale scolastico, ma anche gli studenti stessi. E sono proprio questi ultimi che stavolta vogliono far sentire la loro voce. Le motivazioni dello Sciopero Lo Sciopero che si terrà il 12 ottobre, è stato ...

Nicola Panico - messaggio per Sara Affi Fella? Su Instagram una storia che spiazza : Sara e Nicola oggi, messaggio di lui per lei? Non sappiamo come siano i rapporti attuali tra Nicola Panico e Sara Affi Fella dopo quanto andato in onda a Uomini e Donne. Il ragazzo ci è parso molto provato e anche i presenti in studio alla fine gli hanno dato ragione, nel senso che hanno […] L'articolo Nicola Panico, messaggio per Sara Affi Fella? Su Instagram una storia che spiazza proviene da Gossip e Tv.

MotoGp - Dovizioso spiazza tutti : “vedere Marquez esultare in quel modo è una soddisfazione…” : Il pilota della Ducati ha parlato dopo il Gp della Thailandia, esprimendo il proprio punto di vista sulla sua prestazione Sorpasso al cardiopalma con vittoria finale per Marc Marquez che, negli ultimi metri del Gp di Thailandia, supera con la sua Honda la Ducati di Andrea Dovizioso conquistando la vittoria sul tracciato di Buriram. Terzo posto per un sorprendente Maverick Vinales, riuscito a tenere dietro l’altra Yamaha di Valentino ...

Francesco Monte ricorda Teresanna Pugliese al Gf Vip : una frase spiazza tutti : Francesco Monte, al Gf Vip il ricordo di Teresanna Pugliese Al Gf Vip Francesco Monte, ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne, isolano, infine gieffino e nel frattempo attore e modello, ha raccontato della sua relazione con Teresanna Pugliese. Ricordiamo che non fu scelto dalla Pugliese agli inizi e che solo quando andò […] L'articolo Francesco Monte ricorda Teresanna Pugliese al Gf Vip: una frase spiazza tutti proviene da ...

Nessuna scossa per lo spread : in apertura si assesta sui 280 punti. piazza Affari in calo - in rosso le banche : Nessuno scossone per lo spread tra Btp e Bund che, in apertura, si assesta intorno ai 280 punti. Un dato, questo, non molto diverso dalla quello registrato il 4 ottobre in chiusura. Il tasso del decennale è al 3,36%.Segno meno per Piazza Affari, sulla scia della nota di aggiornamento del Def che - con la previsione del deficit al 2,4% - ha suscitato timori nei mercati e dell'Unione europea fatto tornare lo spread tra titoli di stato ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : Vittorio Parigini rimpiazza l'ex tronista con una nuova ragazza : Nella puntata di oggi, giovedì 4 ottobre, di Uomini e Donne era di scena l'attesissimo scandalo- Sara Affi Fella . Dell'ex tronista 'traditrice', aveva partecipato al programma come tronista pur ...

Antonio Socci letale : 'La sinistra in piazza? Una sfilata di menagramo che odiano l'Italia' : E ora c' è chi tifa spread? È del tutto legittimo, in democrazia, criticare la manovra economica del governo, ma c' è un un partito trasversale , forte nel Palazzo e debole nel Paese, che ha un' ...

Cairo : 'Mazzarri ha voglia di fare bene - Torino è una piazza ambiziosa' : A margine del Milano Calcio City, il presidente del Torino Urbano Cairo , come riporta La Gazzetta della Sport , ha fatto il punto sulla squadra granata: 'Abbiamo fatto una campagna acquisti importante, non vendendo i giocatori che ci venivano richiesti e aggiungendo giocatori importanti come Zaza e Izzo ...