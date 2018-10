La lettera che svela i pericoli del rischio Italia

La lettera della chef di 29 anni malata di tumore : 'La morte mi sta seguendo - non ho tempo da perdere' : Voglio prenotare nei migliori ristoranti del mondo, voglio stare con le persone che amo e dare loro tutto il tempo che prima, egoisticamente, non ho mai dato' . Ma non solo, vuole sistemare il suo ...

La lettera della chef di 29 anni malata di tumore : «La morte mi sta seguendo - non ho tempo da perdere» : Voglio prenotare nei migliori ristoranti del mondo, voglio stare con le persone che amo e dare loro tutto il tempo che prima, egoisticamente, non ho mai dato' . Ma non solo, vuole sistemare il suo ...

Quasi 40 politici europei appartenenti a minoranze etniche hanno scritto una lettera in solidarietà con Cécile Kyenge : Quasi 40 politici europei appartenenti a diverse minoranze etniche hanno scritto una lettera al Guardian in solidarietà con Cécile Kyenge, l’ex ministra italiana e ora europarlamentare, sotto processo per diffamazione per aver definito “razzista” la Lega nel 2014. I politici, The post Quasi 40 politici europei appartenenti a minoranze etniche hanno scritto una lettera in solidarietà con Cécile Kyenge appeared first on Il Post.

Luisa Velluti nata da uno stupro cerca la mamma che l’abbandonò. ‘Lo stupratore è lui’. La lettera anonima a Chi l’ha visto : Luisa Velluti: la sua storia non è nuova, già un anno fa si era parlato di lei su moltissimi giornali e nella puntata di Chi l’ha visto di ieri 10 ottobre ci sono state due sorprese. Una di queste, un incontro col papa, che l’ha omaggiata con 2 doni molto preziosi. La ragazza, ormai conosciuta per la sua storia, è stata contattata da TV2000 dove le chiedevano se voleva partecipare ad un programma. Programma che alla fine avrebbe ...

lettera di un papà testone - che non vuole perdere la sua Francesca per la seconda volta : Francesca aveva 24 anni quando è morta per un Linfoma non Hodgkin. Stava lavorando alla sua tesi di laurea sull'alimentazione durante la terapia oncologica, ma non è riuscita a portarla a termine. Il padre, Marco Pirozzi, ha deciso di terminarla e pubblicarla, facendola diventare un libro "Il Cibo Ideale", arricchita da contributi di dietologi e chef stellati.A mesi dall'uscita del libro, Marco ha ancora un obiettivo: finanziare ...

Lo spread sopra 300 punti - Moody’s : i timori sull’Italia si rifletteranno anche sul rating : I mercati avevano rallentato dopo le voci che parlavano di revisione della manovra ma il governo va avanti. Il capo economista Moody’s: «Le preoccupazioni sull’Italia manifestate dai mercati si rifletteranno anche nelle prossime valutazione delle agenzie di rating»

Caso Cristiano Ronaldo : la lettera di Kathryn Mayorga che potrebbe inguaiare CR7 : Cristiano Ronaldo alle prese con la nuova denuncia per stupro da parte di Kathryn Mayorga: c’è di mezzo una lettera che potrebbe essere molto importante Cristiano Ronaldo è al centro di un Caso di presunto stupro risalente al 2009, che è tornato a far molto discutere a seguito di una nuova denuncia da parte della donna che lo accusa: Kathryn Mayorga. CR7 avrebbe firmato assieme alla donna un accordo extra-giudiziale per chiudere la ...