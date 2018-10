La gara dei cani da tartufo il clou della seconda domenica di fiera a Sant' Agata Feltria

Giustenice - domenica doppio appuntamento : gara di mountain bike e castagnata dei bambini : tutto pronto, a Giustenice, per la quinta edizione della manifestazione ciclistica agonistica di MTB denominata "Memorial Stefano Agnese" e per la castagnata dei bambini, che si svolgerà domenica 14 ...

Gatta : Ponte dei Congressi verrà realizzato - 2019 via gara : Roma – “Desidero rassicurare la cittadinanza che e’ intenzione dell’amministrazione realizzare il Ponte dei Congressi. I fondi che sono stati previsti nel 2018 sono stati semplicemente spostati nel 2019 perche’ trattandosi di una infrastruttura complessa ha bisogno di ulteriori passaggi tecnici e step amministrativi che sicuramente non possiamo completare entro l’anno. Quindi il prossimo anno contiamo di poter ...

Milano. garantita la prosecuzione dei lavori in tutti i cantieri M4 : Si è svolto tenuto a Palazzo Marino un incontro tra Astaldi e Comune. Erano presenti il Sindaco Giuseppe Sala, l’assessore

Grande Fratello VIP 2018 : risate sulla gara del lato B dei concorrenti e sulla mano morta di Ivan Cattaneo. Due pesi e due misure? : In linguaggio tecnico, con il termine double standard ci si riferisce all’applicazione di criteri di giudizio (e critica) diversi rispetto a situazioni simili. Un principio, evidentemente, ampiamente sfruttato in occasione della terza puntata del Grande Fratello VIP, nel corso della quale sono andati in scena un paio di siparietti piuttosto imbarazzanti, passati del tutto inosservati agi occhi di Ilary Blasi e del sempre attento Alfonso ...

MotoGP – Che duello fra Marquez e Dovizioso - Vinales soddisfatto : le parole dei protagonisti nel post gara : Marc Marquez trionfa nel GP della Thailandia battendo Dovizioso dopo uno splendido duello, terzo posto per Vinales: le parole dei protagonisti nel post gara Marc Marquez è il più veloce di tutti a qualsiasi latitudine, anche in Thailandia. Sul tracciato di Buriram il pilota della Honda ingaggia uno splendido duello con Dovizioso (secondo), superato in un finale al cardiopalma. Terza piazza per Vinales che va a podio davanti al compagno di ...

Sisma - Cna : garantiti i crediti dei subfornitori : "E' il risultato di un'azione di rappresentanza politica che porta risultati concreti alle imprese" chiosa Papotti, che continua Ora bisogna continuare a lavorare, istituzioni e parlamentari ...

Bitonci riceve le associazioni dei risparmiatori truffati : 'Rimborsi garantiti' : Lo dichiarano i Sottosegretari al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Massimo Bitonci e Alessio Mattia Villarosa. ' A differenza delle misure adottate dai precedenti governi - affermano - il ...

Ciclismo – La delusione dei Mondiali non frena Nibali : lo Squalo torna in gara sabato : Vincenzo Nibali non ha intenzione di fermarsi: qualche giorno di riposo dopo i Mondiali e si torna a gareggiare. Lo Squalo sabato al Giro dell’Emilia Sono passati solo pochi giorni ancora dalla gara di domenica ai Mondiali di Ciclismo 2018 di Innsbruck, ma i campioni delle due ruote non hanno intenzione di fermarsi. Tante ancora le corse in programma fino alla fine della stagione 2018 di Ciclismo. Nonostante la delusione per il ...

Biologico italiano di qualità : il nuovo marchio “garanzia AIAB Italia” a tutela dei consumatori : AIAB, l’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica, e Bioagricert, organismo di controllo che certifica oltre 12.000 aziende biologiche italiane, uniscono le forze per diffondere tra i consumatori italiani la conoscenza del marchio “garanzia AIAB Italia”. Il marchio, già presente da tempo sul mercato ma che ora ha una nuova veste grafica, contraddistingue i prodotti biologici che hanno, oltre alle caratteristiche comuni a tutti gli altri ...

NIAgara/ Anticipazioni 24 settembre : Licia Colò torna con l'Islanda - regina dei ghiacci : NIAGARA, Anticipazioni 24 settembre: Licia Colò torna su Raidue con un programma dedicato alla Natura. Protagonista della prima puntata è l'Islanda e la sua acqua.

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ I nomi dei 20 concorrenti in gara : nella Casa in tre momenti diversi - ecco quando : GRANDE FRATELLO Vip 2018, cast e anticipazioni: problemi per Francesco Monte ed Enrico Silvestrin prima dell'inizio. Lo speaker chiede scusa, l'ex tronista invece...

Sanremo 2019 : svelati i nomi dei primi (probabili) cantanti in gara : Sanremo 2019, prime indiscrezioni sul Festival: ecco chi potrebbe partecipare tra i big in gara Mancano ancora diversi mesi al debutto del Festival Di Sanremo 2019 ma, oggi, le prime indiscrezioni sull’evento sono già iniziate a trapelare. Nell’ultimo numero del settimanale Chi, infatti, sono stati rivelati i nomi dei cantanti che, nella prossima edizione, potrebbero […] L'articolo Sanremo 2019: svelati i nomi dei primi ...

Ventimiglia - il «bar dei neri» rischia di chiudere : gara di solidarietà per salvarlo : Il bar Hobbit è un punto di riferimento per i migranti che aspettano di andare in Francia. L’ostilità della popolazione locale che lo chiama il «bar dei neri» lo ha messo in pericolo

M5S contro Tria - quattro mesi di assedio al «garante» dei conti pubblici : M5S e Lega contro il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il copione è noto, e torna ogni autunno all'avvicinarsi della legge di Bilancio: il ministro dell'Economia di turno assediato a via XX settembre in difesa dei conti pubblici e i colleghi di