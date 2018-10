La città proibita film stasera in tv 13 ottobre | cast | trama | streaming

cubemagazine

(Di sabato 13 ottobre 2018) Laè ilin tv sabato 132018 in onda in seconda serata su Rai Movie alle ore 22:50. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Lain tv:La regia è di Zhang Yimou. Ilè composto da Gong Li, Chow Yun-Fat, Liu Ye, Jay Chou, Qin Junjie, Li Man, Chen Jin, Ni Dahong. Lain tv:Cina, X secolo, tarda dinastia Tang. L’imperatore (Chow Yun Fat) ritorna inaspettatamente a corte accompagnato dal suo secondogenito, il principe Jai (Jay Chou). Ufficialmente la motivazione è trascorrere qualche giorno con la famiglia riunita. Ma il gelo prolungato tra lui e la consorte (Gong Li), la quale, da anni intrattiene una relazione con il figliastro Wan (Liu Ye), lascia intuire un imminente scontro. Ciò che lo sfarzo della ...