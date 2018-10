La benedizione di una mancanza

Massacra di botte la figlia di 2 anni del compagno. Sul suo blog per mamme scriveva : “È una benedizione” : Brianna Valenti, mommy blogger di 26 anni, è stata arrestata per aver percosso e ucciso la figlia di 2 anni del compagno, per motivi ancora in via di accertamento. Eppure sulla sua pagina online, dove era seguita da centinaia di migliaia di persone, scriveva: "Siamo qui per aiutare la gente a rafforzarsi e per ispirare. È una benedizione svegliarsi ogni giorno sentendo dei piccoli piedi che corrono lungo il corridoio".Continua a leggere