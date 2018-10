La Bce tiene il punto | i patti vanno rispettati

ilgiornale

(Di sabato 13 ottobre 2018) "I taly on my mind". Anche da Bali, dove è presente per gli incontri annuali del Fondo monetario internazionale, Mario Draghi continua a suonare la stessa canzone. Il Belpaese in rotta di collisione con i dogmi dell'Unione europea e irrispettoso di vincoli e impegni non gli piace. Il presidente della Bce parlerà oggi, e qualche indiscrezione rivela che non lesinerà critiche al governo colpevole di "fare danni", come già ebbe a dire a metà settembre. Per ora, è un comunicato dell'Eurotower a mettere in chiaro come da Francoforte viene vista la faccenda. Dice: "La crescita ampia e attualmente in corso richiede la ricostituzione dei buffer fiscali. Questo è di fondamentale importanza nei Paesi in cui il debito pubblico è elevato e per i quali la piena adesione al Patto di stabilità e crescita è fondamentale per avere bilanci sani". Per quanto fonti della Bce abbiano escluso qualsiasi ...