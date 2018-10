La assurda fusione con Ferrovie che ci costerebbe altri due miliardi

ilgiornale

(Di sabato 13 ottobre 2018) "Alitalia va rilanciata non salvata". La frase, non nuova nella ventennale crisi della compagnia, è stata pronunciata ieri dal ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, che ha incontrato i sindacati ai quali ha letto un discorso rassicurante ("nessun esubero"), che indica linee guida tutte da verificare e auspici impegnativi tipo "vogliamo ambire a nuove assunzioni".Di Maio ha detto testualmente che il 31 ottobre ci sarà "un'offerta vincolante" per l'acquisto; forse ha dimenticato un "almeno" poiché a gara ancora aperta fare un numero preciso ha odor di scorrettezze. Ieri pomeriggio, con una certa tempestività, un'offerta "non vincolante" è stata presentata dalle, azienda al 100% del Mef; serpeggia l'ipotesi di una cifra, 200 milioni. Tra Fs e Alitalia sarebbe costituita una nuova società comune (newco) nella quale il governo entrerebbe con una quota, si pensa il 15%, convertendo ...