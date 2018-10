Juventus | Tudor | “La Champions non deve essere un’ossessione | ci sono le basi per

calcioweb.eu

(Di sabato 13 ottobre 2018) L’anno scorso ha raggiunto la salvezza con l’Udinese, nonostante avesse poche giornate per sintonizzarsi con la squadra. Poi qualche incomprensione con la dirigenza lo ha allontanato da Udine. Ora, Igorè in attesa di una chiamata e spera possa arrivare proprio dall’Italia. Il croato ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dei suoi ricordi in bianconero e del salto europeo che attende la: “Di ricordi belli ne ho tanti, non solo il gol al Deportivo che mi rammentano sempre tutti (decisivo per il passaggio ai quarti nella2003, ndr). Penso allo scudetto del 5 maggio, inaspettato, ma anche la finale di Manchester contro il Milan, nonostante la sconfitta. Allora ero giovane, solo adesso mi rendo conto di dovestato e del perché lasa ottenere questi risultati, dentro e fuori dal ...