Juventus | Szczesny | ' Spero che Piatek segni domani e poi si fermi'

Juventus - Szczesny : “Buffon? Non farò come lui. Prima fumavo sigarette…” : Szczesny svuota il sacco ai microfoni della “BBC“. Il portiere bianconero ha colto l’occasione per evidenziare il suo percorso di crescita e di maturità totale in maglia bianconera. Un modo per sottolineare i grandi insegnamenti fornitigli da Buffon e per rimarcare il suo completo salto di qualità, sia professionale, sia umano. Szczesny: “Non farò mai […] L'articolo Juventus, Szczesny: “Buffon? Non farò come ...

Probabili formazioni / Udinese Juventus : Scuffet vs Szczesny - il duello. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Udinese Juventus: Quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita di Serie A, 8^ giornata (oggi sabato 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:15:00 GMT)

Juventus - Szczesny : 'Più facile per me gestire l'eredità di Buffon. Wenger? Mi multò perché fumavo' : Gli anni all' Arsenal , la consacrazione alla Roma e il passaggio alla Juventus . Tre tratti salienti della carriera di Wojciech Szczesny , riassunti nel corso di una lunga intervista concessa dal ...

DIRETTA/ Valencia-Juventus (risultato finale 0-2) streaming video e tv : Szczesny para rigore a tempo scaduto! : DIRETTA Valencia Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la prima giornata del gruppo H di Champions League(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 22:52:00 GMT)

Juventus - Szczesny non ha dubbi : 'Cristiano Ronaldo segnerà molto presto' : TORINO - 'Cristiano è un grande giocatore e ha aggiunto notevole qualità alla squadra. Sfortunatamente non ha segnato all'esordio con il Chievo ma segnerà il suo primo gol in una partita molto presto, ...

Juventus - Szczesny : “lotteremo su tutti i fronti” : “Ho la sensazione di giocare in una squadra molto forte che proverà a lottare su tutti i fronti”. Così il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, al termine dell’amichevole di Villar Perosa vinta 5-0 contro la Primavera. “Ronaldo ci aiuta, è uno dei più forti al mondo, allenarsi con lui è difficile perché ci fa tanti gol in allenamento – sorride il numero uno polacco -. Il rapporto con Perin è ottimo, è un ...