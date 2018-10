Juventus | Rabiot e Ramsey | Paratici studia i nuovi parametri zero

Juventus al bivio : Rabiot o Pogba : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il possibile assalto per il Polpo, gioco forza, dipende dall'esito del contemporaneo braccio di ferro per Rabiot: una scelta fra i due sarà fatale.

Juventus - ALLEGRI CI CREDE : "PUNTIAMO ALLA CHAMPIONS LEAGUE"/ "Vicini a CR7. Su Pogba e Rabiot..." : JUVENTUS, ALLEGRI: "Puntiamo ALLA CHAMPIONS League". Ultime notizie, il tecnico bianconero non si nasconde. Su CR7: "Siamo vicini a Cristiano Ronaldo"(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:41:00 GMT)

Juventus - Paratici scatenato : Rabiot più Ramsey a costo zero : Rabiot PIù Ramsey- L’addio di Marotta non sembrerebbe preoccupare la Juventus, anzi, Fabio Paratici sarebbe pronto al doppio colpo ad effetto per rinforzare la linea mediana bianconera. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, il direttore sportivo bianconero sarebbe pronto a mettere le mani su Rabiot. Un accordo che potrebbe concretizzarsi a parametro […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - tra Pogba e Rabiot spunta De Jong : TORINO - Paul Pogba resta la priorità della Juventus e Adrien Rabiot , scadenza 2019, può diventare un'opportunità di lusso. Ma questo è il momento in cui gli obiettivi sono molteplici e tra i ...

Juventus - per il mercato spuntano Rabiot e Pogba : le ultime : Secondo alcune indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe pensando già alle prossime finestre di mercato. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, la società bianconera starebbe pensando ad Adrien Rabiot e Paul Pogba, centrocampisti di Psg e Manchester United. Secondo quanto riportato da Tuttosport la madre agente del centrocampista avrebbe detto sì ai bianconeri, che sperano di trovare […] L'articolo Juventus, per il mercato ...

Juventus - 'missione' a Parigi per Adrien Rabiot : Una visita normale e per altro in compagnia del fresco campione del mondo Blaise Matuidi, pilastro bianconero e amatissimo ex del Paris Saint-Germain, ma la Juve pensa anche al futuro. E se in campo ...

Calciomercato Juventus e Milan - Deschamps su Rabiot : Il commissario tecnico dei campioni del Mondo sull'esclusione del centrocampista del Psg FRANCIA Rabiot Deschamps / Al centro di un intrigo di Calciomercato, con Barcellona , Real Madrid , Juventus e Milan che stanno provando a strapparlo ...

Calciomercato Juventus : Rabiot al Real Madrid avvicinerebbe Pogba - RUMORS - : Il Barcellona esclude l'arrivo di Pogba Sembra infatti che il Barcellona abbia escluso il possibile approdo del campione del mondo con la Francia, così come sembra difficile che il 'Polpo' possa ...

Calciomercato Juventus : Rabiot al Real Madrid avvicinerebbe Pogba (RUMORS) : La fonte è sicuramente attendibile: il 'Mundo Deportivo' ha di recente lanciato l'indiscrezione secondo la quale, in caso di partenza dal Manchester United, il centrocampista francese Paul Pogba dovrebbe trasferirsi alla Juventus. La notizia bomba lanciata dal quotidiano spagnolo è l'ennesima conferma di come il giocatore vorrebbe ritornare alla società che lo ha lanciato come protagonista nel calcio internazionale e non sarebbe quindi ...

Juventus - braccio di ferro per Rabiot : TORINO - Milinkovic Savic, ma non solo. Vigile sul centrocampista serbo della Lazio e su Paul Pogba, la Juventus non dimentica affatto Adrien Rabiot. Anzi, il 23enne francese è un pallino di Marotta e ...

PSG-Rabiot - il rinnovo non arriva : Milan e Juventus si sfidano per il colpo… a parametro zero : Il PSG non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo di Adrien Rabiot: Milan e Juventus studiano il colpo a parametro zero ma attenzione al Barcellona In casa PSG rischia di scoppiare il caso Adrien Rabiot. La società francese infatti, pur considerando il giovane centrocampista un punto fermo del suo futuro, non sembra in grado di trovare l’accordo economico per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2019. I parigini hanno ...

Rabiot - sarà asta Juventus-Milan. E anche l'Inter è pronta : Il Barcellona insiste, il Psg fa muro e le nostre big si sfidano per conquistare il sì di Veronique, l'influente mamma di Adrien Rabiot. Attorno al talento francese si sta scatenando un'autentica asta ...

Juventus - Marotta riparte da Rabiot : TORINO - Si è chiuso il mercato estivo, ma le trattative continuano. La Juventus ha salutato Claudio Marchisio , che ha rescisso il contratto dopo 25 anni, ma ha rimandato al futuro, gennaio o giugno ...

Juventus - la probabile formazione anti Chievo. Mercato : si lavora per Rabiot : Allegri dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-4-2: in attacco spazio alla coppia Ronaldo-Dybala. Intanto la dirigenza bianconera pensa a Rabiot, il cui contratto con il Psg scade fra un anno