Juve | che attacco con Cristiano Ronaldo | 2 gol in tutte le partite

Calciomercato Genoa : prima offerta italiana per Piatek - c’è anche l’interesse della Juve : Krzysztof Piatek è inarrestabile e ha continuato a segnare anche con la maglia della Nazionale polacca. I numeri dell’attaccante, che attualmente ha più gol che partite in stagione, hanno attirato diversi club, in primis del nostro campionato italiano. In particolare De Laurentiis e Giuntoli sarebbero rimasti talmente colpiti dalle sue prestazioni al punto da recapitare un’offerta a Pegli. Il problema attuale risiede nella ...

Udinese - Velazquez : 'La Juventus è la migliore - può vincere anche la Champions. Felice per Lasagna e De Paul' : Al termine della sfida, l'allenatore spagnolo ha parlato in esclusiva a Sky Sport sul momento dei suoi: "Abbiamo tanti calciatori in nazionale, ma questa partita è stata importante per dare spazio a ...

Juve - Bernardeschi super anche con l'Italia. E anche Dybala incanta : Douglas Costa, Mandzukic e Cristiano Ronaldo alla Continassa a lavorare. Nessun allenatore in Europa può lavorare con giocatori di questo livello durante la sosta per le nazionali. Ma anche chi ha ...

Juventus - il presidente Agnelli su Cristiano Ronaldo : “il supereroe che ha unito le due anime del club” : Juventus, il presidente Andrea Agnelli ha parlato dell’apporto che Cristiano Ronaldo sta dando al club non solo dal punto di vista sportivo Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, è stato ospite del Festival dello Sport di RCS. Tra le domande sottoposte ad Agnelli non è mancata quella su Cristiano Ronaldo, il quale a detta del presidente ha unito le due anime della società: “E’ stata la prima volta che le due anime ...

Juve - Mandzukic fa anche il portiere! VIDEO : Allo Juventus Training Center è andato in scena un nuovo allenamento dei bianconeri, senza ovviamente i 14 nazionali sparsi per il mondo. C'erano i due difensori, appunto, ma anche CR7. Oltre a tanti ...

Il 19enne che ha fatto credere a tutti di essere un giocatore della Juve : Grazie al suo profilo Instagram e all'utilizzo di Photoshop, un ragazzo messicano è riuscito ad ingannare tutti, anche i...

Deschamps : "Questa Juventus come la mia che trionfò in Champions. Torna Pogba? Sognare si può" : Magari il Mondiale del '98 mi ha ispirato per certi aspetti di funzionamento del gruppo, ma il mondo di 20 anni fa era molto diverso". Era più forte la Francia del '98 o quella di quest'anno? "Sono ...

Anche Juve e Inter in corsa per Piatek : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Anche Inter e Juventus sono in corsa per l'acquisto dell'attaccante del Genoa , Krzysztof Piatek.

Sogno Pogba - Deschamps fa sognare i tifosi della Juventus : “ecco perché può tornare ai bianconeri” : Il commissario tecnico della Francia ha parlato del futuro di Paul Pogba, sottolineando come potrebbe tornare alla Juventus Un Sogno che potrebbe diventare realtà, Paul Pogba alla Juventus: i tifosi bianconeri spalancano le orecchie. Didier Deschamps non ha nascosto la possibilità che il centrocampista francese torni a Torino, ma sarà difficile soddisfare le richieste del Manchester United: “è sempre lo stesso e fa parte dei migliori ...

Che fine ha fatto Matteo Paro? Centrocampista scuola Juventus - ottime stagioni a Crotone e Siena : Matteo Paro dopo aver militato nelle giovanili del Torretta e dell’Asti, passa undicenne alla Juventus, dove rimane fino al 2003 con una parentesi di una stagione al Volpiano, in Serie D. Con i bianconeri vince il Torneo di Viareggio 2003, e nella stessa stagione debutta in prima squadra: prima in Champions League, sul campo della Dinamo Kiev, e quindi in Serie A, il 17 maggio 2003 in Reggina-Juventus 2-1. Nella stagione successiva ...

Buffon - il suo cuore batte ancora per la sua Juventus? Le risposte nostalgiche ai follower : Gigi Buffon risponde ai suoi follower, il portiere ex Juventus parla del legame che ancora lo lega agli ex compagni bianconeri Gigi Buffon ha chiesto ai suoi follower su Instagram di fargli qualche domanda e gli utenti social si sono sbizzarriti. Soprattutto i fan della Juventus si sono interessati alla nostalgia che potrebbe ancora legare il nuovo portiere del Psg ai bianconeri ed infatti gli hanno chiesto: “Ti senti spesso con gli ...