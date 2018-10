Itas all' esordio con la matricola Siena

Regione. Assegnato all'Arcidiocesi di Cagliari un nuovo spazio per la CarItas : La delibera approvata oggi regolamenta anche altri profili legati al mondo del volontariato. Infatti la Direzione generale degli Enti locali, attraverso i competenti Servizi demanio e patrimonio, è ...

Migranti - la CarItas va all'attacco : "Salvini? Va contro il Vangelo" : La Caritas Italiana boccia il decreto Sicurezza e attacca, ancora una volta Matteo Salvini. "L'indebolimento del sistema di accoglienza diffusa non farà altro che aggravare le difficoltà della gestione dei Migranti nel senso di un'accoglienza e integrazione positiva, che è l'unica strada per non ritrovarci tra pochi anni con una generazione di 'senza diritti e senza speranza'", ha tuonato don Francesco Soddu usando il Convegno nazionale di ...

“Festa degli Alberi nelle Scuole” - evento all’Itas “G. Garibaldi” di Roma : “Gli Alberi monumentali sono il simbolo dell’unità d’Italia, ne abbiamo di eccezionali dal sud al nord del Paese, isole comprese. Per questo, dedico la 19esima edizione della Festa degli Alberi nelle scuole ai 22mila Alberi monumentali d’Italia, esseri viventi che, in alcuni casi, vantano 4mila anni di vita e sono quindi i testimoni della nostra storia. L’Italia non dimentichi gli Alberi, che sono parte essenziale ...

Vestiti destinati alla CarItas venduti sulle bancarelle a Napoli : 6 a giudizio : Tutti rinviati a giudizio. Sarà un processo a stabilire se ci sia stata una truffa ai danni della Caritas per i Vestiti nuovi e usati raccolti dall'associazione e destinati ai poveri ma poi finiti in ...

Nova CivItas promuove le Giornate Europee del Patrimonio nel Vallo di Diano : Quello del 22 e 23 settembre nel Vallo di Diano sarà un fine settimana ricco di aperture straordinarie di luoghi

Capi sequestrati donati alla CarItas : La Guardia di Finanza dona, su disposizione del presidente del Tribunale, Capi sequestrati alla Caritas di una Parrocchia di Barcellona Pozzo di Gotto

Perugia - presentato progetto su raccolta eccedenze alimentari : la Fondazione Carisp dona alla CarItas un automezzo : L'attenzione che la Chiesa ha sempre avuto, oltre che per la persona, anche per la custodia del creato e per il recupero degli sprechi alimentari a favore di una economia sostenibile, è stata ...

In vino verItas - Benaglia e Manzoni : "Alla festa del Moscato musica underground e spettacoli" : Rispetto all'anno scorso la tipologia degli spettacoli si è ampliata prevedendo oltre i concerti anche show dalle diverse forme artistiche, come spettacoli di luce e giocoleria. In questo modo è ...

IRREPERIBILI 50 MIGRANTI SBARCATI DALLA DICIOTTI/ Ultime notizie - CarItas "non è escluso che possano tornare" : Nave DICIOTTI, IRREPERIBILI 40 MIGRANTI: 36 erano a Rocca di Papa. Ira Lega, "stavano così male...": Caritas, "non è una fuga, non erano detenuti. Noi pronti a riaccoglierli"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Roma - 40 degli immigrati sbarcati dalla Diciotti sono fuggiti - perse le loro tracce. La CarItas li giustifica : Incredibile, 40 dei 144 immigrati della Diciotti sono fuggiti dai loro alloggi, la Caritas li giustifica I sottosegretari all’Interno, Stefano Candiani e Nicola Molteni, in una nota, sottolineano che ”si sono già dileguati 40 dei 144 immigrati maggiorenni sbarcati dalla Diciotti e affidati alla Cei o al centro di Messina. Ricordiamo che, per la legge, queste persone hanno libertà di movimento e quindi non sono sottoposte alla sorveglianza dello ...

L'altolà del presidente CarItas : "No alla politica sulla pelle dei migranti" : Anzi, credo che in queste situazioni più che la giustizia sia la politica a dover dare delle risposte. Invece, in tema di immigrazione , si continuano a mettere solo delle toppe a un vestito sempre ...

Alluvioni in Kerala. Operatore CarItas : 'Mancano acqua potabile e alloggi - alto rischio epidemie' : Oltre 400 morti accertati finora e almeno 1 milione di sfollati, molti sono accolti temporaneamente anche in parrocchie e scuole. Lo Stato indiano del Kerala, nel sud dell'India, è stato colpito nei ...