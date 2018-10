Italian Softball Series | BUSSOLENGO CAMPIONE D’ITALIA | battuta Bollate in 4 partite ed

oasport

(Di sabato 13 ottobre 2018) Lo Specchiasold’Italia diper la sesta volta nella propria storia, nonché terza nelle ultime quattro edizioni del campionato. La formazione veneta ha superato in 4le dominatrici della stagione regolare dell’MKF, espugnando per due volte in una giornata il campo avverso. Persi tratta di uno scudetto che va a completare l’aspetto trionfale di una stagione che ha visto anche il trionfo in Premiere Cup. La giornata inizia con gara3 e con una partita che, per tre inning, è equilibratissima, con Sierra Hyland da una parte e Greta Cecchetti dall’altra che non concedono assolutamente niente. Il quarto inning, però, diventa quello decisivo: Gasparotto arriva subito in prima base, poi coglie la seconda su errore di Costa, la terza su bunt di sacrificio di Vigna. Viene concessa, inoltre, una base intenzionale a ...