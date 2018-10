Italia Under 19 | 3-0 alla Finlandia | azzurrini già all' Elite Round

Calcio - Under 21 - Italia-Belgio 0-1 : azzurri sconfitti in amichevole a Udine. Decide il gol di Amuzu : La Nazionale di Calcio italiana Under 21 è stata sconfitta 1-0 dal Belgio in amichevole. Alla Dacia Arena di Udine la formazione di Di Biagio ha fatto una buona partita, ma ha poi ceduto nel finale, subendo al 38’ del secondo tempo il gol di Amuzu, che ha regalato la vittoria ai Diavoli Rossi. L’Italia parte forte in avvio di gara e stringe in difesa gli avversari. Gli azzurrini sono però imprecisi in fase realizzativa e nonostante i tanti tiri, ...

Under 21 - Italia-Belgio 0-1 : Amuzu decide il test di Udine : Con il Belgio imbattuto da due anni, una sconfitta ci sta. L'Under 21 di Di Biagio si arrende nel finale ma per un'ora è superiore ai giovani Diavoli Rossi. A Udine arriva il k.o.: ora l'obiettivo è ...

Italia Under 21 - Di Biagio nel postpartita : “Squadra in crescita - col Belgio appuntamento in finale” : È un Di Biagio apparentemente deluso quello che si presenta ai microfoni Rai nel post partita di Italia-Belgio: “Se fosse finita pari, il risultato ci sarebbe stato stretto”. Il ct dell’Under 21 ha comunque visto alcuni segnali positivi nella gara di stasera: “Ho visto delle buone cose, il Belgio ha trovato gol in una delle rare occasioni offensive. Una squadra in crescita, abbiamo fatto un buon calcio. Non ...

Highlights Nazionale Under 21 : Italia-Belgio 0-1 Video Gol - Pagelle e tabellino del match : A fine match i Video e gli Highlights di Italia-Belgio Under 21 Giovedì 11 ottobre ore 18:30, partita amichevole tra la Nazionale azzurra e quella belga Buona Italia ben messa in campo e combattiva quella che a Udine ha affrontato il quotatissimo Belgio Under 21. E’ finita 0-1 grazie ad un gol beffa di Amuzu […] L'articolo Highlights Nazionale Under 21: Italia-Belgio 0-1 Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da Serie A ...

Italia-Belgio Under 21 0-1 : risultato e cronaca in diretta live - Amichevole 2018 : Italia-Belgio Under 21, Amichevole 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino.

Highlights Nazionale Under 21 : Italia-Belgio 0-1 Video Gol - Pagelle e tabellino del match : A fine match i Video e gli Highlights di Italia-Belgio Under 21 Giovedì 11 ottobre ore 18:30, partita amichevole tra la Nazionale azzurra e quella belga Buona Italia ben messa in campo e combattiva quella che a Udine ha affrontato il quotatissimo Belgio Under 21. E’ finita 0-1 grazie ad un gol beffa di Amuzu […] L'articolo Highlights Nazionale Under 21: Italia-Belgio 0-1 Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da Serie A ...

DIRETTA/ Italia Belgio Under 21 (risultato live 0-0) streaming video e tv Rai : show di Parigini - manca il gol! : DIRETTA Italia Belgio Under 21, streaming video e tv Rai: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca alla Dacia Arena, altra amichevole per gli azzurrini(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:40:00 GMT)

Diretta / Italia Belgio Under 21 (risultato live 0-0) streaming video e tv Rai : Murgia si divora un gol! : Diretta Italia Belgio Under 21, streaming video e tv Rai: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca alla Dacia Arena, altra amichevole per gli azzurrini(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:10:00 GMT)

Europei Under 21 2019 - il calendario : per l'Italia esordio il 16 giugno a Bologna : l'Italia debutterà il 16 giugno alle 20.45 a Bologna agli Europei di categoria che si svolgeranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno 2019. Oggi è stato definito il calendario della ...

DIRETTA/ Italia Belgio Under 21 (risultato live 0-0) streaming video e tv Rai : Adjapong si rende pericoloso! : DIRETTA Italia Belgio Under 21, streaming video e tv Rai: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca alla Dacia Arena, altra amichevole per gli azzurrini(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 18:40:00 GMT)

Diretta/ Italia Belgio Under 21 - risultato live 0-0 - streaming video e tv Rai : formazioni ufficiali - si gioca! : Diretta Italia Belgio Under 21, streaming video e tv Rai: interessante amichevole per gli azzurrini che giocano alla Dacia Arena di Udine.

Diretta/ Italia Belgio Under 21 (risultato live 0-0) streaming video e tv Rai : formazioni ufficiali - si gioca! : Diretta Italia Belgio Under 21, streaming video e tv Rai: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca alla Dacia Arena, altra amichevole per gli azzurrini(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 18:11:00 GMT)

Highlights Nazionale Under 21 : Italia-Belgio Video Gol - Pagelle e tabellino del match : A fine match i Video e gli Highlights di Italia-Belgio Under 21 Giovedì 11 ottobre ore 18:30, partita amichevole tra la Nazionale azzurra e quella belga Italia-Belgio – Ad un mese di distanza dalle due amichevoli disputate a settembre in casa della Slovacchia (sconfitta 3-0) e a Cagliari contro l’Albania (vittoria 3-1), Luigi Di Biagio ritrova […] L'articolo Highlights Nazionale Under 21: Italia-Belgio Video Gol, Pagelle e ...

DIRETTA / Italia Belgio Under 21 streaming video e tv Rai : parla Di Biagio - orario e probabili formazioni : DIRETTA Italia Belgio Under 21, streaming video e tv Rai: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca alla Dacia Arena, altra amichevole per gli azzurrini(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:14:00 GMT)