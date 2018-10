Italia | un anno dopo un altro spareggio | gli azzurri contro la Polonia dovono vincere per

Mancini - fai giocare Giovinco. Italia - ha ragione Bonucci : si è perso un anno! : Il rinnovamento tecnico, soprattutto dopo un'epocale esclusione dalla Coppa del mondo , è stato quasi radicale ed è appena cominciato. L'obiettivo della qualificazione all'Europeo è ancora lontano, ...

Poste Italiane : 7500 assunzioni entro il 2019 - oltre 1500 per la fine di quest’anno : Poste Italiane effettuera' 7500 nuove assunzioni entro la fine del 2019, oltre 1500 delle quali previste gia' per la fine dell’anno in corso. A dare l’annuncio il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, con un comunicato nel quale riferisce che, grazie agli sforzi del Governo, potranno essere anticipati di un anno gli obiettivi occupazionali fissati dall’accordo intercorso con i sindacati [VIDEO]lo scorso 13 giugno. 7500 assunzioni in Poste ...

Sondaggi politici Ipsos : in calo gli Italiani che hanno nostalgia della Lira : ...Da sottolineare a questo punto che il 54% degli italiani pensa che il governo debba trovare un accordo con l'Ue sulla concessione di maggiore flessibilità ma senza mettere a repentaglio l'economia. ...

Italia - evasione fiscale vale 108 miliardi l'anno : La ricerca è basata su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze . Nel 2016, periodo per il quale i dati sull' IRPEF sono parziali, il totale dell'evasione ha raggiunto quota 90,2 miliardi, ma ...

Italia - evasione fiscale vale 108 miliardi l'anno : La ricerca è basata su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze . Nel 2016, periodo per il quale i dati sull' IRPEF sono parziali, il totale dell'evasione ha raggiunto quota 90,2 miliardi, ma ...

Padre Solalinde - il prete dei migranti minacciato dai narcos : “Governo Italiano? Selvaggi che dovranno civilizzarsi” : “La battaglia contro i migranti è persa in partenza: nessuno potrà mai fermare la migrazione”. Padre Alejando Solalinde è il più importante difensore dei migranti messicano. Nel 2007 ha fondato “Hermanos en el camino”, un rifugio per le oltre 500 mila persone che ogni anno provano a raggiungere gli Stati Uniti: “Un giorno all’improvviso vidi una cosa che mi colpì la coscienza: decine e decine di migranti erano ammassati su un treno e non c’era ...

La strage dei pedoni : ogni anno in Italia ne muoiono 600. Le associazioni : "Sono gli utenti più deboli della strada" : Si chiamavano Giorgio De Francesco, Christopher Humphris e Tommaso Mossa, avevano 54, 72 e 17 anni e sono morti a Roma, a qualche giorno di distanza uno dall'altro. Vite spezzate, finite sull'asfalto, un lenzuolo bianco a coprire i corpi senza vita. Vittime della strada, le ultime in ordine di tempo di una tragedia quotidiana, sorta di guerra che coinvolge migliaia di persone e ogni giorno lascia sul campo morti, feriti e famiglie devastate dal ...

I due pescherecci Italiani che erano stati sequestrati da motovedette libiche hanno lasciato la Libia : I due pescherecci italiani di Mazara del Vallo (Sicilia) sequestrati martedì scorso da motovedette libiche e portati al porto di Ras al Hilal hanno lasciato la Libia. Il Distretto della pesca di Mazara del Vallo ha detto che i libici The post I due pescherecci italiani che erano stati sequestrati da motovedette libiche hanno lasciato la Libia appeared first on Il Post.

Walter Iuzzolino - cacciatore di serie tv : «Questo sarà l’anno dell’Italia» : Le dieci serie dell'autunno da non perdereLe dieci serie dell'autunno da non perdereLe dieci serie dell'autunno da non perdereLe dieci serie dell'autunno da non perdereLe dieci serie dell'autunno da non perdereLe dieci serie dell'autunno da non perdereLe dieci serie dell'autunno da non perdereLe dieci serie dell'autunno da non perdereLe dieci serie dell'autunno da non perdereLe dieci serie dell'autunno da non perdereMaratoneti delle serie tv? ...

INFLUENZA : OGNI ANNO COSTA QUANTO UNA MANOVRA/ Ultime notizie - 200 mila Italiani alle prese con altri virus : INFLUENZA, OGNI ANNO COSTA come una MANOVRA. Ultime notizie: spendiamo in media 10 miliardi tra Stato e cittadini. E dire che con i vaccini potremmo risparmiare in economia e stare meglio...(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 19:55:00 GMT)

Fiducia - il governo straccia l'Ue Gli Italiani non hanno dubbi. I dati : Il governo Lega-M5S batte nettamente l'Unione europea di Moscovici, Juncker, Draghi, Tajani e compagnia. Nel giorno in cui il presidente della Commissione Ue torna ad attaccare l'Italia (che novità!), affermando che "non rispetta la parola data" Segui su affaritaliani.it

AlItalia - lo Stato torna nel capitale. Di Maio : non ci saranno esuberi : Importante il tema del prestito, perché 'il ministero dell'Economia convertirà in equity parte del prestito con cui coprirà la quota del 15% di partecipazione nella Newco'. La nuova società, secondo ...

Italia - Bonucci "Anno zero? 12 mesi fa - ora è peggio"/ Ultime notizie Nations League : "Retrocessione un danno" : Italia, Bonucci "Anno zero? 12 mesi fa, ora è peggio". Ultime notizie Nations League, il difensore della Juventus sottolinea: "Retrocessione un danno"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 16:12:00 GMT)

Italia - Bonucci : "Retrocedere sarebbe un danno. Sono fiducioso per domenica" : Domenica è una partita da dentro o fuori. L'Italia va in Polonia con la voglia di riprendersi da un momento complicato e, soprattutto, per evitare la retrocessione nella serie b della Nations League. ...