Italia spaccata metà su lavoro/economia : Le variabili messe a confronto da Cgia si raggruppano in 3 aree: economia , Pil pro capite; produttività del lavoro, export/Pil e saldo commerciale/Pil, ; lavoro , tasso di occupazione anche ...

Italia spaccata metà su lavoro/economia : Le variabili messe a confronto da Cgia si raggruppano in 3 aree: economia , Pil pro capite; produttività del lavoro, export/Pil e saldo commerciale/Pil, ; lavoro , tasso di occupazione anche ...

Meteo instabile - Italia spaccata in due nel fine settimana : Tra sole e acquazzoni. Nel corso del weekend la pressione aumenterà su gran parte d’Italia, consegnando bel tempo prevalente, ma la perturbazione che ha portato il maltempo al Nordovest creerà una bassa pressione sul medio-basso Tirreno. Sia sabato che domenica, avvisano gli esperti de ‘iLMeteo.it’, la Sicilia e in parte il reggino saranno stretti nella morsa del maltempo con precipitazioni diffuse e localmente intense, anche sotto ...

Meteo - Italia spaccata in due : piogge e temporali al Sud - sole al Nord : Italia spaccata in due dal punto di vista Meteorologico: mentre il sole splenderà al centroNord, piogge e temporali si abbatteranno sulle regioni meridionali e sulle Isole. Per questo la Protezione Civile ha diramato un'allerta Meteo rossa per elevata criticità per rischio idrogeologico su alcune aree della Sardegna.Continua a leggere

Italia spaccata anche sui tumori - chi sta al Nord vive di più : I divari tra Nord e Sud non riguardano solo l'economia. Ma anche la salute. L'Italia dell'oncologia, sulla base delle percentuali di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, è divisa in due: nelle Regioni del Centro-Nord - in particolare in Emilia-...

COPPIA SEVIZIATA E RAPINATA A LANCIANO : "TEMUTO IL PEGGIO"/ Video - Meluzzi : "Italia spaccata da criminalità" : Chieti, rapina in villa: COPPIA massacrata, lobo tagliato alla donna. Ultime notizie, terrore a LANCIANO questa notte per due coniugi anziani: picchiati, legati e torturati(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:55:00 GMT)

L’Italia spaccata in due sul caso della nave Diciotti : il 53% è pronto a bocciare la linea di Salvini : Siamo all’inizio di settembre e il clima di opinione è in Italia non dissimile da quello degli altri Paesi avanzati: le famiglie pensano all’inizio delle scuole e fanno il bilancio dell’estate. Comincio quindi dal ricordo degli ultimi giorni del mese di agosto, che è stato segnato da due eventi. Il primo, che giganteggia nella mente di 8 italiani ...

L’Italia spaccata in due sul caso della nave Diciotti : ma il 53% è pronto a bocciare la linea di Salvini : Siamo all’inizio di settembre e il clima di opinione è in Italia non dissimile da quello degli altri Paesi avanzati: le famiglie pensano all’inizio delle scuole e fanno il bilancio dell’estate. Comincio quindi dal ricordo degli ultimi giorni del mese di agosto, che è stato segnato da due eventi. Il primo, che giganteggia nella mente di 8 italiani ...