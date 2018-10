Italia | Mancini | ' Se retrocediamo nessun dramma Non sono sotto esame'

Verso Polonia-Italia - Mancini non ha dubbi : “non penso di essere sotto esame - io penso al campo” : Le parole di Mancini alla vigilia della fida di Nations League di domani contro la Polonia “Il percorso è iniziato a maggio, bisogna mettere insieme questa squadra e portarla all’Europeo. Nel girone di Nations League il Portogallo per ora è una squadra migliore ed è giustamente in testa. Probabilmente, anche se nel calcio non si sa mai, ci giochiamo il secondo posto con la Polonia“. Lo dice il ct della Nazionale italiana ...

Nations League - Polonia-Italia : la conferenza di Roberto Mancini LIVE : LIVE 17:41 13 ott DOMANDA PER Mancini: Sulla formazione che scenderà in campo Non vinciamo da cinque mesi? Per costruire una Nazionale serve tempo, non bastano cinque partite. Così come per vincere ...

Probabili formazioni / Polonia Italia : doppio regista per Mancini? Diretta tv - orario - notizie live : Probabili formazioni Polonia Italia: Diretta tv, orario e le notizie live sugli schieramenti attesi domani in campo a Chorzow, per la sfida della Nations league 2018.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 13:48:00 GMT)

Polonia-Italia - Nations League 2019 : le probabili formazioni. Mancini - non è più tempo di esperimenti : Fuori i secondi: la sfida tra Polonia ed Italia vale il secondo posto nel Gruppo 3 della Serie A di Nations League, ma soprattutto può condannare una delle due compagini alla retrocessione nella serie inferiore. La squadra vincitrice infatti sarà salva, quella sconfitta sarà perduta: in caso di pareggio tutto si deciderà nelle gare di novembre. Non c’è più tempo per scherzare, non c’è più spazio per sperimentare, questa partita non ...

Italia - battere la Polonia per restare in Lega A : la situazione del gruppo 3. Mancini conferma il trio leggero : Domenica, allo stadio lski di Chorzów, per l'Italia sarà già dentro o fuori. Gli azzurri, infatti, si giocheranno una fetta importantissima del futuro nella Lega A. Contro la Polonia non si potrà ...

Nations League - Polonia-Italia : Mancini pensa a conferma formazione : Domenica sera a Chorzow in Polonia-Italia la Nazionale azzurra si giocherà la permanenza nella Lega A di Nations League. In questa occasione il ct azzurro Roberto Mancini sarebbe tentato dal confermare in toto l’Italia che ha pareggiato mercoledì contro l’Ucraina a Genova giocando con il 4-3-3. Nations League, Polonia-Italia: al massimo ipotesi due cambi Questa […] L'articolo Nations League, Polonia-Italia: Mancini pensa a ...

L’Italia di Mancini non tira nemmeno in tv : ascolti più bassi dell’era Ventura : L'Italia di Roberto Mancini non entusiasma davanti alla tv: ascolti più bassi di quelli delle prime sei partite dell'era Ventura. L'articolo L’Italia di Mancini non tira nemmeno in tv: ascolti più bassi dell’era Ventura è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - l’Italia torna ad allenarsi in vista della sfida decisiva contro la Polonia. Roberto Mancini punta ancora sul 4-3-3 : Ieri l’Italia ha convinto solo in parte contro l’Ucraina in amichevole, con un risultato di 1-1 che non conta di per sé, ma dà l’indicazione su come gli azzurri non riescano più a trovare da tempo una prestazione adeguata alla vittoria. Ora è tempo però di guardare avanti e di preparare la decisiva sfida di domenica contro la Polonia per la Nations League. l’Italia si trova infatti ultima in classifica con un punto a pari dei polacchi e serve il ...

L'Italia di Mancini ha funzionato poco - il successo è lontano senza gol : Roberto Mancini non sa se essere soddisfatto per le cose buone viste, prime tracce di un lavoro iniziato cinque mesi fa, oppure arrabbiato per una vittoria che ancora stenta ad arrivare e che mai, ...

Calcio : l’Italia ha smarrito la vittoria - ma ora Roberto Mancini deve dare continuità : L’Italia non sa davvero più vincere. Con l’Ucraina la nazionale di Roberto Mancini non è andata oltre il pareggio e il CT azzurro rimanda ancora un successo che manca addirittura dal 28 Maggio scorso. Era Italia-Arabia Saudita e quella è anche l’unica partita vinta sotto la gestione dell’ex allenatore di Inter e Manchester City. Da quel momento sono arrivate le sconfitte con Francia e Portogallo ed i tre pareggi contro ...

Amichevole - Italia-Ucraina 1-1 : Bernardeschi non basta - Mancini non sa più vincere : Lo juventino sblocca da lontano, ma la squadra di Shevchenko pareggia con Malinovskyi: gli azzurri non vincono dal 28 maggio

La piccola Italia di Mancini fermata anche dall'Ucraina : Italia e Ucraina hanno pareggiato 1-1 nella gara amichevole allo stadio Ferraris di Genova. I gol di Bernardeschi al 55' e Malinovskiy al 62'.

Italia-Ucraina - Mancini : “dispiace per il risultato - ecco dove dobbiamo migliorare” : Solo un pareggio per l’Italia nella gara amichevole contro l’Ucraina ma comunque una buona prestazione per gli uomini di Roberto Mancini, ecco le dichiarazioni del Ct al termine della partita: “Dispiace per il risultato e per le occasioni sprecate specie nel primo tempo. Stasera meritavamo di fare un altro paio di gol, dobbiamo migliorare su quest’aspetto e continuare su questa strada. Bisogna essere più incisivi. ...

Italia-Ucraina - Mancini : 'Primo tempo molto bene - ma siamo stufi di non vincere' : Un risultato deludente, quello che è maturato nell'amichevole tra Italia e Ucraina, disputatasi a Genova. Gli Azzurri non vanno oltre l'1-1, nonostante la buona prestazione offerta specialmente nel ...