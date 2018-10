Italia divisa in due. Cgia : Sud sempre più vicino alla Grecia : In particolar modo per la forte presenza dell'economia non osservata che, solo per la parte del lavoro irregolare, produce nel Mezzogiorno oltre 27 miliardi di euro di valore aggiunto sommerso all'...

La musica Italiana per Luca Cardillo - la raccolta fondi condivisa da Tiziano Ferro - Emma - Ermal Meta e molti altri : Luca Cardillo è un ragazzo siciliano colpito da una forma rara di tumore. Luca Cardillo è stato colpito da un Osteosarcoma e da quel momento la sua vita è cambiata, costretto a letto senza la possibilità di svolgere le più comuni azioni quotidiane. Sua sorella, Lidia Cardillo, ha divulgato su YouTube un video in cui è suo fratello stesso a spiegare la malattia e a raccontare quanto avvenuto ma soprattutto di cosa ha bisogno: Luca ha bisogno ...

Italia divisa sul reddito di cittadinanza : il 46 per cento degli italiani contrario : L'importo accreditato sarà da spendere negli esercizi commerciali in Italia per far crescere l'economia, bisogna limitare al massimo le spese fuori dall'Italia. Avremo un gettito Iva e di Pil ...

Meteo : depressione al sud - anche oggi Italia divisa in due - previsioni : Perturbazione immobilizzata sul sud Italia, ancora tanta pioggia oggi. Stabile al centro-nord! Meteo / Si prospetta una seconda parte di settimana decisamente instabile per le regioni del sud e le...

Conte : Italia ha salvato migranti ma ora responsabilità condivisa : New York, 26 set., askanews, - L'Italia 'ha sottratto alla morte decine di migliaia di persone, spesso da sola', ma la gestione dei fenomeni migratori richiede una 'responsabilità condivisa'. Lo ha ...

Conte all’Onu : “Sui migranti l’Italia è stata lasciata sola. Serve responsabilità condivisa” : L’Italia lasciata sola sui migranti quando invece servirebbe una “responsabilità condivisa“. E le accuse di sovranismo e populismo nonostante i concetti di “sovranità e popolo” siano Contenuti nell’articolo 1 della Costituzione“. Il premier Giuseppe Conte ha parlato all’Assemblea generale dell’Onu a New York. E ha affrontato quella che negli ultimi mesi è la principale emergenza affrontata ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Presentata la divisa dell’Italia : blu e nero per Innsbruck : Presentata la divisa degli azzurri per i Mondiali di Ciclismo su strada 2018 di Innsbruck Sono stati annunciati questa mattina gli 11 convocati di Davide Cassani per la prova in linea dei Mondiali di Innsbruck di Ciclismo 2018. Il ct azzurro ha deciso di non poter fare a meno di Nibali e Aru, nonostante non siano in splendida forma a causa delle cadute alla Vuelta (per il sardo) e al Tour de France (per il messinese). In occasione ...

L'Italia divisa dalle retribuzioni : Un divario che esiste tutt'oggi in Italia , nonostante i vari governi abbiano cercato nel tempo di ridurre le differenze economiche che intercorrono tra le estremità italiane L'analisi è stata fatta ...

Nave Diciotti - Italia divisa sull’operato di Matteo Salvini : il 53% è contro di lui : Il 53% degli Italiani è in disaccordo con l'operato del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito alla gestione del caso della Nave Diciotti. Favorevole al suo operato il 44%. Tra i leader politici quelli che godono di più fiducia sono Sergio Mattarella, Giuseppe Conte e - al terzo posto - proprio Salvini.Continua a leggere

Italia divisa sui droni militari : salvare Piaggio - favorire Leonardo o la via Usa? : Perché mentre il mercato decolla in tutto il mondo, l' Italia non mostra una linea strategica univoca. Al massimo, i più ottimisti potrebbero definirla 'versatile'. Compriamo dall'America un 'usato ...

Maltempo - prima Domenica di Settembre dal sapore autunnale al Centro/Nord mentre al Sud resiste l’estate : Italia divisa in due : 1/9 ...

Il ceco Babis gela Conte. No al progetto Italiano sull'accoglienza condivisa : ... il premier della Repubblica Ceca ospite a Palazzo Chigi conferma sotto la bandiera europea che non prenderà nemmeno un migrante e che ribadirà ovunque il suo no alla politica dell'accoglienza ...

Meteo Ferragosto - Italia divisa in due : sole al Nord - forte maltempo al Centro/Sud : la situazione in diretta : E’ un Ferragosto di maltempo al Centro/Sud Italia con piogge e temporali che stanno interessando dalle prime ore del mattino il basso Lazio, la Campania, la Basilicata, la Calabria Centro/settentrionale e tirrenica, e alcune zone della Sicilia tirrenica. Le temperature sono in picchiata con gli attuali +20°C a Napoli e Benevento, +19°C a Cosenza e Catanzaro, +18°C ad Avellino, +17°C a Vibo Valentia e Potenza, ma nel corso della giornata ...

Italia da primato : doppietta d'oro con la divisa blu Erica Sessa : Il tiro a volo è una disciplina che insegna spesso a mettersi in discussione: non è mai scontata la vittoria, è un continuo imparare da sè stessi, trattandosi di uno sport individuale dove la maggior ...